Twice xinh đẹp và nóng bỏng trong MV mùa hè

Sau quãng thời gian để fan mong ngóng, Twice chính thức tái xuất cùng album Taste of Love. Đây lần trở lại làng nhạc Hàn đầu tiên của nhóm trong năm nay. Không khiến người hâm mộ thất vọng, gà cưng nhà JYP Entertaiment đem đến một sản phẩm âm nhạc tràn đầy không khí mùa hè. Riêng MV Alcohol-Free được quay tại đảo Jeju đã nhanh chóng làm fan xao xuyến bởi bối cảnh đẹp và nhan sắc rạng rỡ của 9 cô gái nhóm Twice.

Mỗi thành viên Twice đều tỏa sáng với vẻ đẹp và nét cuốn hút đặc trưng của mình. Dân mạng khen ngợi những nữ ca sĩ không chỉ sở hữu gương mặt xinh không tì vết mà còn nổi bật với vóc dáng gợi cảm. Ngoài ra, fan cũng đánh giá trang phục của những chủ nhân hit Cheer Up đã có sự “lên đời”, trông sang chảnh và tôn dáng hơn hẳn các đợt quảng bá trước.

Tzuyu (Tử Du) rạng rỡ trong MV Alcohol Free ẢNH: INSTAGRAM NV

Đặc biệt, Tzuyu (Tử Du) trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn Kpop vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, tựa như nữ thần. Nhiều bình luận tán thưởng: “Một vẻ đẹp chuẩn minh tinh”, “Không thể bình tĩnh nổi trước nhan sắc của Tzuyu mà”, “Càng nhìn càng thấy chị ấy đẹp quá”… Thậm chí, một ý kiến còn khẳng định: “ Tzuyu quả là đại diện nhan sắc cho thế hệ 3 tại Kpop”.

Bên cạnh đó, album Taste of Love cũng đang được đón nhận nồng nhiệt qua các trang nhạc số. Trên Spotify, ứng dụng nghe nhạc nổi tiếng này còn giới thiệu Twice ra mắt Album mở rộng Taste of Love cho cả người dùng miễn phí và người dùng sở hữu tài khoản Premium vào ngày 11.6.

Taste of Love, một album hoàn hảo dành cho mùa hè, khơi gợi lên cảm giác khi yêu, hương vị của những ly cocktail nhiệt đới và những ngày nắng vàng ẢNH: ĐVCC

Khi thưởng thức a lbum mở rộng Taste of Love trên Spotify, fan có thể xem được những khoảnh khắc chân thực và thân thiết của các cô gái khi họ tham gia vào những hoạt động vui nhộn, như: Jihyo làm đồ ăn vặt, Momo hoàn thiện một ly mocktail không cồn, Dahyun tiết lộ những bí mật từ những ngày còn là thực tập sinh và những bí kíp chụp ảnh selfie hoàn hảo của Mina….

Twice chia sẻ: “Chúng mình rất vui khi mang đến những bản nhạc vui tươi và thú vị này cho Once (fandom Twice) cũng như tất cả người hâm mộ. Chúng mình rất nhớ cảm giác được gặp mặt trực tiếp người hâm mộ nên chúng mình hy vọng album mở rộng này sẽ giúp các bạn cảm thấy gắn kết hơn với chúng mình". Nhóm cũng bày tỏ mong rằng người hâm mộ sẽ tận hưởng những thước phim hậu trường về nguồn cảm hứng đằng sau album, cũng như là những khoảnh khắc bất ngờ.