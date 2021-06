Red Velvet chuẩn bị tái xuất sau scandal của Irene

Phía công ty SM Entertainment chia sẻ với Newsen: “ Red Velvet đang chuẩn bị cho album mới, mục tiêu là sẽ trở lại vào tháng 8. Mong mọi người hãy chờ đợi nhóm nhé”. Chia sẻ của SM Entertainment nhanh chóng làm fan Red Velvet “đứng ngồi không yên”. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ phấn khích: “Cuối cùng, các chị cũng sắp ra sản phẩm mới rồi”, “Red Velvet, mình yêu và nhớ nhóm nhiều lắm”, “Nhân dịp này thì hi vọng Red Velvet cũng gia hạn hợp đồng với công ty luôn”…

Tính đến 10.6, Red Velvet đã không hoạt động nhóm khoảng 1 năm rưỡi. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của gà cưng nhà SM Entertainment là album repackaged The ReVe Festival: Finale cùng ca khúc chủ đề Psycho , ra mắt vào cuối năm 2019. Lúc bấy giờ, bài hát Psycho tạo nên cơn sốt lớn, song nhóm lại không may chỉ quảng bá được 4 thành viên do Wendy bị té gãy xương chậu tại SBS Gayo Daejeon 2019