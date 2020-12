Phòng chat thứ N và loạt sự kiện khó quên của showbiz Hàn năm nay

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc cũng công bố tin cưới hỏi trong năm nay. Gây bất ngờ nhất có lẽ là So Ji Sub Chen (EXO) và Changmin (TVXQ hay còn gọi là DBSK). Đầu năm 2020, Chen bỗng tuyên bố sẽ “trở thành chồng người ta ”. Cô dâu là người ngoài ngành giải trí và lúc đó đang mang thai. Khi thành viên EXO mới thông báo tin vui, anh bị fan phản đối gay gắt.

Trong khi đám cưới của Chen (EXO) gây ra nhiều phản ứng trái chiều, thì chuyện trọng đại của So Ji Sub được công chúng chúc phúc. Tháng 4.2020, nam thần trong lòng fan nữ châu Á So Ji Sub cho hay sẽ “về chung một nhà” với bạn gái Cho Eun Jung , cựu nữ MC kém anh đến 17 tuổi. Công ty chủ quản của sao phim Giày thủy tinh tiết lộ rằng cả hai sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ có sự góp mặt của gia đình nhằm đảm bảo tính riêng tư và lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc trong ngày nên duyên.