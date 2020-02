Doanh thu 'Parasite' tăng nửa triệu USD chỉ 1 ngày sau khi thắng Oscar 2020

Theo báo cáo mới nhất từ trang Deadline, tính đến sáng ngày 11.2 (giờ Mỹ), doanh thu toàn cầu của Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) là trên 170,5 triệu USD, trở thành một trong những phim không nói tiếng Anh thành công nhất từ trước đến nay sau giải Oscar.

Cụ thể, sau khi Parasite thắng 4 giải Oscar 2020 gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim quốc tế hay nhất vào đêm 9.2, đến hết ngày sau đó là 10.2, giới quan sát thị trường phim ảnh bất ngờ khi chỉ trong một ngày, phim thu về trên 539 ngàn USD, tăng hơn 24% so với ngày trước đó. Con số hơn nửa triệu USD từ doanh số của Parasite giúp cho tiền vé của phim này ở thị trường Mỹ tăng lên 36 triệu USD. Riêng ở thị trường Hàn Quốc, doanh thu cho "con cưng" của đạo diễn Bong Joon Ho cũng tăng lên và hiện tại là 73,4 triệu USD.

Giới phân tích phòng vé dự đoán rằng, việc Ký sinh trùng tiếp tục chinh phục khán giả Mỹ trong những ngày tiếp theo, nâng con số doanh thu từ hơn 36 triệu USD chạm mốc 45 triệu USD tại thị trường Mỹ là hoàn toàn có khả năng. Theo quan sát từ trang Box Office Mojo, kể từ khi ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 11.10.2019, Parasite được chiếu dài đến hiện tại và không có tình trạng ngắt quãng tại các rạp Mỹ.

Cũng theo nguồn tin từ Deadline, tác phẩm của đạo diễn sinh năm 1969 đã làm nức lòng khán giả Mỹ hơn 123 ngày qua tại hơn 1.060 rạp chiếu và dự kiến sang tuần tới, hãng Neon (đơn vị phân phối bộ phim ở Bắc Mỹ nói chung) sẽ nâng tổng số rạp tại thị trường phim ảnh xứ cờ hoa lên 2.000 rạp, giúp cho những khán giả chưa xem siêu phẩm này có cơ hội thưởng thức nó.

Bất chấp virus corona, khán giả Anh

ra rạp xem Parasite

Mặc dù thế giới đang lo ngại về dịch bệnh do virus corona, thế nhưng nguồn tin từ báo Anh The Guardian cho biết tuy bộ phim xoáy sâu vào vấn đề giàu - nghèo trong xã hội xứ kim chi hiện đại đã có bản DVD, thậm chí được chiếu trên nền tảng chiếu phim trực tuyến của Mỹ nhưng khán giả nước này vẫn quyết tâm ra rạp. Không chỉ khiến khán giả Mỹ mê mẩn, tại Anh, Parasite được chiếu sớm 2 ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar tại 136 rạp, thu về trên 1,4 triệu bảng Anh (hơn 41 tỉ đồng). Con số doanh thu tuy khiêm tốn, nhưng Parasite là phim không nói tiếng Anh thành công nhất từ trước đến nay ở xứ sở sương mù. Dự kiến đến cuối tuần này, Curzon (hãng phát hành phim của Bong Joon Ho tại Anh quốc) sẽ nâng tổng số rạp chiếu phim này lên 300.

Philip Knatchbull, CEO của hãng Curzon, cho biết: "Chiếu Parasite, nhất là sau thành công mà tác phẩm có được tại giải Oscar vừa qua là mơ ước của rất nhiều nhà phát hành phim ở Anh. Chúng tôi hi vọng rằng bộ phim sẽ thành công hơn nữa không chỉ ở Anh mà còn ở Ireland".

Ngoài các nước trên, Ký sinh trùng cũng sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam từ 17.2 tới, giúp cho khán giả chưa kịp xem có cơ hội biết đến phim của Bong Joon Ho. Trước đó, Parasite từng đạt doanh thu gần 65 tỉ đồng khi công chiếu vào tháng 6.2019, trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Ký sinh trùng sẽ tái xuất các rạp chiếu Việt từ ngày 17.2 Ảnh: CGV

Với doanh thu hiện tại, hiện Parasite đang đứng thứ 4 (trước đó là thứ 12) trong danh sách những phim ăn khách nhất thị trường Mỹ tuần qua. Tác phẩm này xếp sau Harley Quinn: Birds of Prey (hạng 1, thu về hơn 2,1 triệu USD theo cập nhật đến ngày 10.2), thứ 2 là phim chiến tranh 1917 (thu về hơn 809 ngàn USD) và Bad Boys for Life (thu về hơn 808 ngàn USD). Parasite vượt mặt phim Dolittle (thu về hơn 364 ngàn USD), Jumanji: The Next Level (hơn 340 ngàn USD)...