Sau So Ji Sub, Hàn Quốc còn những nam thần nào mãi chưa chịu lấy vợ?

Quý ông tuổi Tý sinh năm 1972 vẫn chưa có động thái gì về việc “rước nàng về dinh”. Nhiều nguồn tin tiết lộ Lim Se Ryung không muốn chính thức “về chung một nhà” với bạn trai nổi tiếng vì đã trải qua một lần đò và lấn cấn chuyện tài sản chung/riêng. Năm 2020, năm tuổi của Lee Jung Jae, người hâm mộ hy vọng anh và người yêu sớm có một đám cưới. Ngoài chủ đề về đời tư, “ông vua phòng vé” này còn được mong ngóng sớm trở lại màn ảnh sau thành công của Chief of Staff 1 và 2, sê-ri phim Along With the Gods (Thử thách thần chết)…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER