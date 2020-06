Lộ diện những tác phẩm tham gia Liên hoan phim Cannes 2020

Đạo diễn Im Sang Soo, từng gây chú ý với tác phẩm The Housemaid năm nay cũng có phim được dán nhãn Cannes 2020 là Heaven: To the land of happiness. Hay như đạo diễn Yeon Sang Ho cũng có mặt tại mùa giải với bom tấn kinh dị Peninsula, phần thứ hai của tác phẩm Train to Busan (phát hành 2016, "gây bão" phòng vé Hàn Quốc với doanh thu trên 80,4 triệu USD). Nhưng điện ảnh châu Á được dán nhãn Cannes 2020 không chỉ có hai đại diện trên, có thể điểm qua bộ phim The real thing của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada. Và càng ngạc nhiên hơn khi Cannes 2020 còn chào đón nhà làm phim Goro Miyazaki, con trai của nhà làm phim trứ danh Haoyao Miyazaki (một trong những người sáng lập hãng Ghibli) qua tác phẩm phim hoạt hình mới nhất là Aya and the witch.