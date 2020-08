Seolhyun (AOA) bị khán giả đuổi khỏi phim mới vì scandal bắt nạt

Trong Day and night, Seolhyun đóng cặp với Nam Goong Min - nam diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Cô gái nhìn thấy mùi hương, Sếp Kim đại tài... Cô đảm nhận vai nữ chính, là trung úy cảnh sát Gong Hye Won của đội đặc nhiệm trực thuộc Sở Cảnh sát Seoul. Với gương mặt xinh đẹp cùng cá tính nổi bật, Gong Hye Won bất chấp mọi thứ để tìm ra sự thật, phục vụ cho việc điều ra và lấy lại công bằng cho nạn nhân. Bởi vì hình tượng trong phim đối lập hẳn với scandal đời thật, Seolhyun bị khán giả đồng lòng tẩy chay, yêu cầu cô dừng đóng Day and night.

"Hãy loại cô ta ra khỏi phim ngay bây giờ còn kịp. Seolhyun còn đóng vai cảnh sát nữa cơ chứ", "Đừng biến Seolhyun thành gánh nặng của đoàn làm phim", "Tôi không muốn nhìn mặt Seolhyun ngay cả khi có Nam Goong Min bên cạnh", "Đừng có góp thêm lượt xem cho cái đứa mặt dày như cô ta", "Nói xin lỗi khó lắm sao?"... là những bình luận của cư dân mạng dành cho thành viên nổi bật nhất AOA. Phía nhà sản xuất cho biết những cảnh quay có mặt Seolhyun đã được hoàn thành khá nhiều nên việc loại cô ra khỏi dàn diễn viên là không khả thi, ngoại trừ việc nữ ca sĩ chủ động xin ngừng đóng phim.

Seolhyun là thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm AOA nhờ những đường cong hoàn mỹ cùng gương mặt đẹp. Cư dân mạng từ đó đã ưu ái đặt cho cô danh xưng "báu vật quốc dân". Mỹ nhân 24 tuổi cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị cao và xuất hiện trong nhiều bộ phim có chi phí khủng như Gangnam blues, Memoir of a murderer, The great battle, My daughter Seo Young, Ugly alert... Tuy nhiên, diễn xuất của Seolhyun vẫn còn non yếu và thường bị chê bai thậm tệ. Sự việc lần này với đồng nghiệp Kwon Mina khiến công chúng đặt câu hỏi lớn về nhân cách thực sự của "báu vật quốc dân" và đây cũng sẽ là vết nhơ đi theo cô suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật