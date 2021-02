JYP Entertainment xin lỗi vì đạo trang phục BlackPink trong MV ‘How you like that’

Hôm 10.2, Dahyun và Chaeyoung ( Twice ) tung MV Switch to me thuộc dự án Melody Project. Đây là sản phẩm âm nhạc cover từ MV cùng tên của Rain và Park Jin Young. Ngay sau khi phát hành, MV Switch to me của Dahyun và Chaeyoung ngay lập tức dấy lên tranh cãi vì vấn đề trang phục. Nhiều khán giả cho rằng bộ hanbok cách tân mà Dahyun mặc trong một số cảnh quay có rất nhiều điểm tương đồng với hanbok cách tân của Jisoo trong MV How you like that

Điều đáng nói là hanbok cách tân của Jisoo được thiết kế riêng cho nữ ca sĩ, với những chi tiết được điểm xuyến độc nhất vô nhị. Vụ việc ngày càng gây chú ý khi chính nữ thiết kế trang phục cho Jisoo là Kim Balko cũng có động thái tố quần áo của Dahyun trong MV Switch to me giống sản phẩm của cô. Trên trang cá nhân, Kim Balko còn khẳng định không hề làm việc với ê-kíp MV Switch to me và tỏ ra bất ngờ khi thấy trang phục của Dahyun “hao hao” bộ hanbok cách tân mà mình thiết kế.

Phần áo ngoài của Dahyun (trái) có nhiều nét tương tự với Jisoo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng 11.2, công ty quản lý của Dahyun và Chaeyoung là JYP Entertainment đã có phản hồi trước các nghi vấn đạo nhái trang phục. JYP Entertainment đưa ra thông báo chính thức: “Về vấn đề trang phục trong video Melody Project của Dahyun và Chaeyoung, bộ hanbok trong MV được mua thông qua một công ty hanbok, chúng tôi đã không nhận ra điểm tương đồng của trang phục này với trang phục khác”. Đồng thời, công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và nhà thiết kế. Ngoài ra, JYP Entertainment cũng hứa hẹn sẽ cẩn thận hơn trong tương lai cũng như không lặp lại sự cố tương tự nữa. Với lời nhận sai từ phía JYP Entertainment , vụ việc đã khép lại. Nhiều dân mạng tỏ ra thông cảm. Hiện, công ty đã sửa lại MV Switch to me của Dahyun và Chaeyoung (Twice), cắt bỏ các phân đoạn dính đến trang phục gây tranh cãi.

Bộ hanbok cách tân mà Dahyun mặc trong MV Switch to me bị dân mạng chê kém tinh tế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

MV How you like that của BlackPink ra mắt vào tháng 6.2020 và nhanh chóng lập nên nhiều kỷ lục về lượt xem trên YouTube. MV cũng được xem là sản phẩm mang tính cách mạng trong việc dùng hanbok cách tân trong Kpop.