Bị chê hát mãi không tiến bộ, Twice vẫn lập kỷ lục với MV mới

MV I can’t stop me được phát hành vào tối 26.10.2020 và nhanh chóng đạt đến 100 triệu lượt xem vào sáng 7.11 (giờ địa phương) trên YouTube. Vậy là với thời gian 11 ngày 11 tiếng, I can’t stop me đã trở thành video âm nhạc của Twice cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất, vượt qua thành tích khủng của MV More and more. Trước đó, MV More and more cần đến 12 ngày và 22 giờ để vượt qua 100 triệu lượt xem. Hiện MV I can’t stop me vẫn đang tăng view nhanh chóng.

Việc I can’t stop me tạo nên kỷ lục mới trên YouTube được xem là tin vui hiếm hoi trong đợt quảng bá này của Twice. Thời gian gần đây, nhóm liên tục giành cúp nhất tuần trên các sân khấu âm nhạc, nhưng lại bị mỉa mai vì khả năng ca hát trong tiết mục encore khi ăn mừng chiến thắng.

Twice ăn mừng MV I can’t stop me đạt 100 triệu lượt xem ẢNH: INSTAGRAM NV

Điển hình như lúc encore tại chương trình M Countdown tập ngày 5.11, ngoài Jihyo thì hầu hết các thành viên còn lại đều không thể hoàn thành phần hát live của mình một cách ổn nhất. Người đảm nhận nhiều phần lời trong ca khúc là Nayeon cũng phải vật lộn để lên được nốt cao.

Nhiều bình luận tiêu cực hướng về kỹ năng hát của Twice: “Chắc là tông ca khúc quá cao so với nhóm”, “Các cô gái thật sự không thể hát được. Phần nốt cao của họ chẳng ổn định tí nào”, “Ít ra Jihyo vẫn hát tốt”, Không có gì ngạc nhiên khi người ta lại “lời ra tiếng vào” về kỹ năng thanh nhạc của Twice. Nhóm đáng lẽ phải là những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hát như vậy sao được”, “So với số năm hoạt động cũng như so với mức độ nổi tiếng của Twice, thì nhóm hát không hề tốt"… Vài ý kiến bênh vực gà cưng nhà JYP: “Tôi nghĩ đối với một nhóm nhạc thần tượng thì họ đã làm khá tốt", “Hát cũng khá ổn mà”…

Sân khấu encore của Twice bị chê thậm tệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trong khi đó, khán giả cũng nhận xét Twice có vẻ lo lắng và sợ hãi khi phải hát live trên sân khấu. Một số thành viên khá rụt rè và chỉ liên tục nói cảm ơn, không hát. Được biết, trước đây, những chủ nhân hit Cheer up từng hứng chịu “gạch đá” nặng nề vì khả năng hát live không tốt trên sân khấu encore tại các show âm nhạc. Do đó, fan cho rằng có lẽ việc bị mắng chửi hát dở quá nhiều đã trở thành “bóng ma tâm lý” trong lòng các cô gái.