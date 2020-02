Sau điện ảnh và âm nhạc, đến lượt thời trang Hàn ‘tái mặt’ vì Covid-19

Theo lịch, Tuần lễ thời trang Seoul thu đông 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 21.3 tại Dongdaemun Design Plaza (Seoul, Hàn Quốc). Sau đó, sự kiện Seoul Fashion Code 2020 sẽ tổ chức vào ngày 25 - 27.3. Tuy nhiên, tất cả mọi dự định đều phải ngừng vì tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng.

Những bên liên quan đến Tuần lễ thời trang Seoul thu đông 2020 gồm các nhà thiết kế, nhãn hàng, ban tổ chức… đã cùng họp lại để đưa ra quyết định giữa lúc dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan mất kiểm soát. Cuối cùng, theo lời khuyên của chính quyền thành phố Seoul, mọi người đều thống nhất không thể tổ chức chuỗi sự kiện như kế hoạch. Đặc biệt là khi người dân Seoul hạn chế đến những nơi đông người để tránh phát tán virus.

Đây được xem như một tin buồn đối với giới mộ điệu thời trang Hàn Quốc. Tuần lễ thời trang Seoul (thường tổ chức tháng 3 và 10) là sự kiện thời trang lớn nhất và tiêu biểu nhất xứ kim chi được tổ chức mỗi năm. Đáng chú ý, chương trình tầm cỡ quốc tế này còn do chính quyền thành phố Seoul bảo trợ, với mục đích tôn vinh các nhà thiết kế Hàn Quốc. Đồng thời, ban tổ chức cũng không giấu tham vọng đưa Seoul trở thành kinh đô thời trang thế giới cùng với New York, Paris, Milan…

Do đó, tin tức Tuần lễ thời trang Seoul vào tháng 3 năm nay lỡ hẹn đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành thời trang Hàn Quốc. Những nhà thiết kế nước này mất đi cơ hội giới thiệu ý tưởng mới , người mẫu mất việc, sản phẩm tồn đọng… Ngoài ra, việc sự kiện bị hủy bỏ chỉ 3 tuần trước khi diễn ra cũng khiến các thương hiệu trở tay không kịp. Hệ lụy mà Tuần lễ thời trang Seoul thu đông 2020 bị hủy sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Được biết, một nguồn tin từ cơ quan chính quyền Seoul cho biết họ đang tìm cách hỗ trợ và giúp đỡ các nhà thiết kế Hàn Quốc bằng cách tổ chức các sự kiện thiết kế thời trang quốc tế khác. Người này cũng nhấn mạnh rằng Tuần lễ thời trang Seoul xuân hè 2021 vào tháng 10 năm nay vẫn sẽ được tổ chức như dự kiến.

Song song với ngành thời trang, làng nhạc Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến những tin tức hủy show của các sao Kpop. Buổi họp fan của nhóm nhạc B1A4 (22.3), fan meeting của Tomorrow x Together (7 và 8.3) cũng đành hủy bỏ vì lo ngại nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Thậm chí, nữ ca sĩ Sunday (nhóm The Grace) còn phải hoãn đám cưới vào cuối tuần này, do cục diện dịch Covid-19 lây lan khủng khiếp ở Hàn Quốc.