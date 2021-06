Khán giả hoang mang vì nữ chính Oh Yoon Hee sẽ chết ở tập 5 ‘Penthouse’

Tối 25.6 vừa qua, tập 4 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 3 tiếp tục khiến người xem ngỡ ngàng với hàng loạt tình tiết bất ngờ cùng các cú twist gay cấn. Trong số đó, phân đoạn cuối cùng tập 4 khi Yoo Dong Pil (Park Ho San) đụng phải một thi thể bí ẩn đã làm khán giả rất hoang mang. Từ khi tập 4 ra mắt, chủ đề xoay quanh phần thi thể được bọc bằng bao ni lông này gây xôn xao cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội , nhiều người liên tục phỏng đoán danh tính nhân vật xấu số đã chết thảm.

Mới đây, trang Instagram SBS Drama chính thức bất ngờ xác nhận đây là thi thể Oh Yoon Hee ( Eugene ). Trang này cập nhật đoạn video về xác chết bí ẩn và viết: “Thi thể của Oh Yoon Hee được tìm thấy tại tòa nhà sang chảnh bật nhất Seoul. Cái kết của tập 4 Penthouse 3 khiến người xem bàng hoàng”. Thông tin từ SBS Drama nhanh chóng tạo nên cú sốc lớn cho khán giả sê-ri Penthouse, thu hút gần 200.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận.

Yoo Dong Pil (Park Ho San) tìm thấy xác chết được cho là Oh Yoon Hee ẢNH: SBS DRAMA

Clip giới thiệu tập 5 phim Penthouse 3 cũng cho thấy Oh Yoon Hee dường như thật sự đã chết. Trong video nhá hàng tập sắp phát sóng này, không khí tang thương bao trùm bộ phim, Shim Su Ryeon thì bật khóc nức nở, còn con gái Oh Yoon Hee là Bae Ro Na cũng rơi vào tuyệt vọng.

Phần lớn fan phim Penthouse đều không thể tin nổi việc Oh Yoon Hee bị giết chết, đồng thời cho rằng thông tin của SBS Drama và trailer tập 5 đưa ra chỉ là “chiêu” nhá hàng cũng như tạo sự tò mò cho khán giả. Nhiều bình luận khác lại phỏng đoán có thể Oh Yoon Hee chết giả hoặc tráo đổi thân xác. Ngoài ra, người xem cũng không loại trừ khả năng Oh Yoon Hee sẽ âm thầm được “hồi sinh” hay xuất hiện chị em gái sinh đôi có gương mặt giống y chang trong các tập tiếp theo.

Sống chết của Oh Yoon Hee (Eugene) khiến khán giả hoang mang ẢNH: SBS DRAMA

Từ phần 1 đến nay, Penthouse không ngừng khiến khán giả ngỡ ngàng với các trường hợp chết đi sống lại đột ngột của Bae Ro Na ( Kim Hyun Soo ), hai nhân vật có ngoại hình y hệt là Shim Su Ryeon và Na Ae Gyo (Lee Ji Ah), anh em sinh đôi Logan Lee và Alex (Park Eun Seok)… Do đó, người hâm mộ càng tin rằng Oh Yoon Hee sẽ sớm trở lại bằng một thân phận khác.