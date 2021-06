‘Penthouse 3’ đổ bộ màn ảnh với rating không đối thủ

Penthouse 3 đánh dấu màn trở lại của dàn nhân vật quen thuộc: Shim Su Ryeon ( Lee Ji Ah ), Oh Yoon Hee ( Eugene ), Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ), Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon)… Tập mở màn chủ yếu đưa người xem bước vào thế giới ngục tù, nơi các ông bố bà mẹ giàu có ở Hera Palace đang phải thi hành án sau khi đồng loạt bị kết tội ở cuối mùa 2. Tận hưởng cuộc sống như bà hoàng trong nhà giam chưa lâu, Cheon Seo Jin phải chuyển sang phòng giam thường và bị một “chị đại” cùng hai cô hàng xóm cũ bắt nạt không thương tiếc. Ju Dan Tae cũng bị các bạn tù hành cho ra bã. Hết bị đánh hội đồng, “ông trùm” của Penthouse lại bị đại ca cùng phòng siết cổ, hành hạ đến ngất xỉu. Trong khi đó, cuộc sống trong tù của Oh Yoon Hee dường như dễ chịu hơn khi cô được giao nhiệm vụ phân phát thức ăn cho các tù nhân khác.