'Penthouse 3' tung teaser hứa hẹn mùa phim đầy kịch tính

Ngày 27.5 nhà đài SBS đã tung teaser đầu tiên cho " bom tấn truyền hình " Penthouse mùa 3 (Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 3 ). Mở đầu teaser dài 32 giây là cảnh chiếc xe phát nổ ngầm xác nhận Logan Lee (Park Eun Suk) qua đời. Hình ảnh Shim Su Ryeon cùng hai con đến thăm mộ Logan Lee phần nào khẳng định vị đại gia trẻ tuổi này đã thiệt mạng.

Ba mẹ con Shim Su Ryeon được cho là đến thăm mộ Logan Lee Ảnh: chụp màn hình

Phản diện Ju Dan Tae có màn xuất hiện ấn tượng khi khoác lên người bộ suit bảnh bao và nở nụ cười ác độc thay vì mọt gông trong tù. Chủ tịch họ Ju lại tiếp tục giết người theo như một phân đoạn ngắn trong teaser thể hiện cảnh nhân vật này đang đâm chết một ai đó. Ngoài ra cả "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và cả Oh Yoon Hee (Eugene) đã được thả. Nếu như cô giáo Cheon bám theo Ju Dan Tae để dằn mặt thì Oh Yoon Hee lại thể hiện sự bất ngờ khi được chiêm ngưỡng số tiền và vàng vô cùng lớn được cất giữ trong kho.

Chủ tịch Ju Dan Tae ra tù chưa lâu lại tiếp tục giết người Ảnh: chụp màn hình

Nhân vật mới Baek Joon Gi (On Joo Wan) được xác định đã đến Hàn Quốc cùng với Logan Lee. Thế nhưng Baek Joon Gi là ai, có liên quan gì đến Ju Dan Tae và đang ấp ủ âm mưu gì vẫn còn là câu hỏi lớn chờ giải đáp trong Penthouse 3.

Yoo Dong Pil (Park Ho San) - ba của nữ sinh nhà giàu Yoo Jenny dường như là một thế lực xấu xa mới chực chờ hại "bà cả" Shim Su Ryeon khi Logan Lee không còn. Tuy nhiên cao trào xuất hiện ở cuối teaser khi nhân vật được đông đảo người xem yêu quý - Shim Su Ryeon bị "ác hóa" khi cô đẩy một nhân vật xuống vách đá cùng câu thoại: "Tôi sẽ đối đầu với họ bất cứ lúc nào. Tôi sẽ lấy mạng họ".

Khán giả đặt nghi vấn Shim Su Ryeon "ác hóa" trong Penthouse 3 Ảnh: chụp màn hình

Mới đây SBS đã tung một số cảnh quay hé lộ cuộc sống trong tù của Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Lee Kyu Jin (Bong Tae Gyu), Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung) và Go Sang Ah (Yoon Joo Hee). Các nhân vật vị thành niên bao gồm Yoo Je Ni (Jin Ji Hee), Bae Ro Na, Joo Seok Kyung (Kim Young Dae), Joo Seok Kyung (Han Ji Hyun), Ha Eun Byul (Choi Ye Bin), Lee Min Hyuk (Lee Tae Bin) cũng có sự thay đổi lớn về tạo hình.

Penthouse 3 được biên kịch Kim Sun Ok chấp bút, quy tụ dàn diễn viên của 2 mùa trước. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 4.6 tới trên đài SBS.