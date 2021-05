'Ác nữ' Kim So Yeon nói gì về diễn biến của 'Penthouse 3'?

Tham gia "bom tấn truyền hình" Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life), nữ diễn viên Kim So Yeon thủ vai cô giáo thanh nhạc Cheon Seo Jin - người phụ nữ quyền lực, bất chấp thủ đoạn để bước lên đỉnh cao danh vọng. Ở cuối phần 2 của bộ phim, sau hàng loạt tội ác trong quá khứ, Cheon Seo Jin phải vào tù cùng hội nhà giàu ở tòa chung cư cao cấp Hera Palace.