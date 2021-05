Hoa hậu Hàn Lee Bo Young diễn xuất đỉnh cao trong ‘Mine’

Biến cố sẩy thay cũng là yếu tố chính quyết định sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của Seo Hi Soo . Với sự giúp đỡ của chị dâu Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung), Seo Hi Soo lựa chọn giấu đi chuyện mất con, quay về bên Han Ji Yong và lên kế hoạch báo thù. Những chuyển biến tâm lý của mỹ nhân họ Seo trong 2 tập phim Mine làm người xem đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác.

Cảnh sẩy thai của nhân vật Seo Hi Soo trong tập 7 Mine

Quá trình lột xác của Seo Hi Soo cũng như diễn xuất của Lee Bo Young trong tập 7 và 8 phim Mine được khán giả đánh giá rất cao. Chỉ trong 2 tập phim, Seo Hi Soo từ quý phu nhân ẩn nhẫn vì chồng con đã trở thành một người phụ nữ đau khổ và quyết tâm phải khiến những kẻ lừa dối mình phải trả giá đắt. Sự thay đổi trong ánh mắt và phong thái của Seo Hi Soo được Lee Bo Young diễn tả một cách nhẹ nhàng lẫn khéo léo.