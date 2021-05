Song Hye Kyo kiếm hơn 11 tỉ đồng từ quảng cáo trên mạng xã hội

Insight không nói rõ 477.900 USD bao gồm bao nhiêu bài đăng hoặc các thỏa thuận cụ thể giữa đôi bên ra sao. Dù vậy, số tiền khủng trên cũng đủ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và bàn luận sôi nổi.

Đáng chú ý, sau gần 2 năm kể từ phim Encounter (Gặp gỡ) đóng cùng Park Bo Gum , Song Hye Kyo mới chính thức quay lại phim trường với hai dự án truyền hình Now, We Are Breaking Up và Glory. Riêng trong Now, We Are Breaking Up, vợ cũ của Song Joong Ki sẽ đóng cặp với mỹ nam Jang Ki Yong . Mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi tậu một tòa nhà có giá 19,5 tỉ won (401 tỉ đồng) nằm gần khu dân cư sang chảnh Hannam The Hill.