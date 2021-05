‘Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi’ - phim Hàn hot nhất hiện nay có gì hay?

Chuyện tình giữa kẻ hủy diệt và cô gái xui xẻo

4 ngày sau khi phát sóng, video cut phân đoạn nụ hôn trên đã đạt hơn 250.000 lượt xem trên Naver và gần 620.000 view trên YouTube. Tính đến ngày 29.5, lượt xem cảnh hôn của cặp đôi chính Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi vẫn đang tăng đều. Đây cũng là clip cut hiếm hoi của một bộ phim truyền hình Hàn có thể cán mốc hơn trăm ngàn lượt xem ở thời điểm này.

Cảnh hôn trong Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi gây sốt mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đương nhiên, Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi không chỉ gây chú ý với cảnh tình cảm. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm lúc mới lên sóng nhờ cốt truyện vừa quen thuộc vừa mới lạ. Vẫn theo mô-típ tình yêu giữa một chàng trai “không phải người thường” với cô gái không thể bình thường hơn như nhiều phim Hàn Quốc tình cảm có yếu tố giả tưởng khác, nhưng tác phẩm bất ngờ đột phá cùng tình tiết bi kịch của nữ chính Tak Dong Kyung và cách cư xử rất “bad boy” của kẻ hủy diệt Myul Mang.

Ngay từ tập đầu Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, nữ biên tập viên tiểu thuyết mạng Tak Dong Kyung đã định sẵn sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn. Cô phát hiện bị ung thư ác tính, nếu không điều trị chỉ sống được hơn 3 tháng và còn biết được bạn trai đã có vợ con. Giữa lúc tuyệt vọng, Tak Dong Kyung gặp được Myul Mang, một vị thần chỉ mang đến nỗi đau, chết chóc và sự hủy diệt. Myul Mang cho phép Tak Dong Kyung một điều ước, giúp cô thực hiện nó trong vòng 100 ngày còn sống. Từ nguyện vọng này, chuyện tình giữa cô gái đáng thương và kẻ hủy diệt cũng bắt đầu…

Park Bo Young và Seo In Guk hợp tác ăn ý trong lần đầu đóng cặp trên màn ảnh ẢNH: POSTER PHIM Khán giả hi vọng hai nhân vật chính Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi sẽ có cái kết đẹp ẢNH: POSTER PHIM

Cảnh mùa xuân Hàn Quốc tuyệt đẹp

Khung hình và màu phim Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi được chăm chút kỹ lưỡng. Bất kỳ góc quay nào trong tác phẩm cũng mang đến cho khán giả cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. Đặc biệt, sắc xuân tươi đẹp và những con đường ngập hoa được đạo diễn Kwon Young Il đưa vào bộ phim để làm nền cho các nhân vật.

Được biết, Kwon Young Il đứng sau những cảnh phim đẹp trong Gia đình không quen biết của tôi và Từ khóa tình yêu Search: WWW ). Do đó, không ít khán giả cảm thấy quen thuộc với những khung hình trong Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi. Thậm chí, nhiều người xem Doom At Your Service còn khẳng định bất kỳ phân đoạn ngoại cảnh nào của tác phẩm đều đẹp đến mức có thể sử dụng làm poster phim.

Một góc quay đẹp trong Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi ẢNH: POSTER PHIM

Dàn diễn viên sáng bừng khung hình

Đảm nhân vai nữ chính Tak Dong Kyung trong Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi là Park Bo Young. Sau những vai diễn thiếu nữ và hài hước, người đẹp 31 tuổi có màn lột xác thành công với Tak Dong Kyung. Park Bo Young gây ấn tượng với lối diễn chân thật, khắc họa được sự nhẫn nhịn nhưng đầy mâu thuẫn của Tak Dong Kyung.

Bên cạnh Park Bo Young trong phim là ba mỹ nam đình đám xứ kim chi Seo In Guk , Lee Soo Hyuk và Kang Tae Oh. Seo In Guk có bước đột phá lớn khi đóng vai “anh diệt” Myul Mang. Nam diễn viên thể hiện rõ vẻ bất cần và tình cảm dần dần ngày càng lớn với Tak Dong Kyung. Riêng ánh mắt rất tình của Seo In Guk khiến khán giả nữ “quắn quéo”.

Dàn diễn viên có sắc có tài của Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi ẢNH: POSTER PHIM

Hai mỹ nam Lee Soo Hyuk và Kang Tae Oh đất diễn không nhiều, song vẫn tỏa ra sức hút riêng với nhân vật của mình. Khán giả hi vọng bộ phim dành nhiều thời gian nói về mối quan hệ tay ba giữa Cha Joo Ik (đóng), Lee Hyun Kyu (Kang Tae Oh) và Na Ji Na (Shin Do Hyun) nhiều hơn. Trong khi đó, nữ diễn viên Shin Do Hyun vẫn là gương mặt mới. Trước Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, mỹ nhân sinh năm 1995 từng gây ấn tượng với phim Vòng tròn oan nghiệt (Kỷ niệm, Memorials) và Chuyện đời bác sĩ