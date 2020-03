Loạt mỹ nam Hàn Quốc ‘đối đầu’ trên sóng truyền hình vào tháng 4

The King: Eternal Monarch được kỳ vọng bởi là tác phẩm không chỉ đánh dấu màn trở lại của Lee Min Ho mà còn quy tụ dàn sao đình đám như Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Lee Jung Jin, Jung Eun Chae… Phim do Kim Eun Sook (nổi tiếng với Hậu duệ mặt trời, Goblin…) viết kịch bản và chiếu trên SBS vào tháng 4, sau khi Hyena kết thúc. Đạo diễn là Baek Sang Hoon, người đã hợp tác cùng với Kim Eun Sook trong Hậu duệ mặt trời

ẢNH: POSTER PHIM