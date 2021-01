Shin Hye Sun: Từ nữ phụ nhạt nhòa cạnh Nhã Phương thành 'nữ hoàng rating' xứ Hàn

Nếu 8 năm trước Shin Hye Sun là nữ diễn viên trẻ chẳng mấy ai nhớ mặt gọi tên thì 8 năm sau, cô là ngôi sao được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 trở thành cái tên bảo chứng rating (tỉ suất người xem) cho nhiều bộ phim đắt khách như: My Golden Life, Still 17, Angel's Last Mission: Love… và mới đây nhất là Mr. Queen (Chàng hậu).



5 năm quanh quẩn với đủ kiểu vai phụ

So với nhiều diễn viên cùng trang lứa, Shin Hye Sun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn - khi cô 23 tuổi. Con đường thành công của nữ diễn viên sinh năm 1989 này không hề bằng phẳng, dễ dàng mà là cả một hành trình không ngừng nỗ lực, cống hiến qua từng vai diễn dù là nhỏ nhất. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, sao phim Still 17 cho biết từ nhỏ cô đã mơ trở thành diễn viên và vô cùng mến mộ tài tử Won Bin sau khi xem phim Trái tim mùa thu . Niềm đam mê diễn xuất cùng mong ước gặp thần tượng đã thôi thúc Shin Hye Sun chọn con đường nghệ thuật dù không được gia đình ủng hộ.

Shin Hye Sun có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất với đủ loại vai phụ trước khi thăng hạng lên vai trò nữ chính và thành công rực rỡ ẢNH: YNK ENTERTAINMENT

Cô quyết tâm thi vào chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh của Đại học Sejong - ngôi trường nổi tiếng từng được nhiều ngôi sao như: Song Hye Kyo Gong Hyo Jin , Lee Da Hee… theo học. Nữ diễn viên 8X thừa nhận dẫu rất đam mê diễn xuất nhưng cô không biết làm cách nào để bắt đầu gia nhập làng phim ảnh. Người đẹp từng cầm hồ sơ đi gõ cửa nhiều nơi, tìm tới nhiều công ty giải trí , mon men đến những buổi casting nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu.

Sau khoảng thời gian trầy trật tìm kiếm cơ hội, Shin Hye Sun cuối cùng cũng có vai diễn đầu tiên. Thời điểm cuối năm 2012, đầu 2013, sao nữ 8X xuất hiện với vai phụ cùng tên trong bộ phim đầu tay School 2013. Thời điểm đó, gương mặt trẻ đầy lạ lẫm của Shin Hye Sun lọt thỏm giữa dàn diễn viên nổi đình đám như Jang Nara , Choi Daniel, Lee Jong Suk Kim Woo Bin ... Thế nhưng, School 2013 là bước dạo đầu không quá tệ của nữ diễn viên tân binh này, một năm sau tác phẩm, cô may mắn góp mặt trong hai bộ phim khác là Angel Eyes và High School King of Savvy.

Sao nữ 8X từng là nữ phụ làm nền cho Nhã Phương - Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân, thế nhưng chỉ vài năm sau, tên tuổi của cô đã vượt xa các diễn viên còn lại trong phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Shin Hye Sun thời đóng chung phim với Nhã Phương. Nhiều khán giả không thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, nữ phụ nhạt nhòa ngày nào đã trở thành "nữ hoàng rating thế hệ mới" của màn ảnh xứ Hàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giai đoạn 2014, 2015, Shin Hye Sun tham gia bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân (Forever Young) bên cạnh Kang Tae Oh Nhã Phương . Nghệ sĩ gốc Seoul đảm nhiệm vai Han Mi So - cô bạn thân thiết thầm yêu Lee Junsu (Kang Tae Oh) nhưng anh lại trót yêu Linh (Nhã Phương). Hóa thân thành một cô gái cá tính, lạnh lùng và ấp ủ mối tình đơn phương với nam chính, Shin Hye Sun không ít lần khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” khi xen vào mối quan hệ của Junsu - Linh. Dẫu chỉ xuất hiện ở tuyến nhân vật phụ song diễn xuất sắc sảo, nhập tâm của Shin Hye Sun đã giúp cô được nhiều khán giả Việt Nam biết đến.

Hết làm “tình địch” của Nhã Phương, Shin Hye Sun tiếp tục đảm nhiệm hàng loạt vai phụ đa màu sắc khác trong: Oh my ghost, She was pretty, Five Enough… Năm 2016 được xem là một năm "sáng sủa" của “nữ hoàng rating thế hệ mới” khi cô đóng vai Cha Si Ah - quý cô giàu có, học thức, có chút ngạo mạn, lạnh lùng và thích nhân vật nam chính (do Lee Min Ho đảm nhiệm) trong Huyền thoại biển xanh. Những pha lấy lòng “crush” hay những màn so kè với “tình địch” Jun Ji Hyun đã đem lại không ít tiếng cười cho người xem, giúp Shin Hye Sun trở nên quen thuộc với nhiều khán giả hơn.

Nữ diễn viên 31 tuổi liên tục làm mới mình với những vai phụ đa chiều và lối biến hóa đa dạng. Dẫu chưa được lên hàng nữ chính, những vai diễn này của cô đều mang màu sắc, sức sống riêng biệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sánh vai cùng dàn sao “cứng cựa” như Bae Doona, Cho Seung Woo trong Stranger (tên khác: Secret Forest) hồi 2017, Shin Hye Sun khiến người xem gật gù tán thưởng bởi màn hóa thân tài tình thành Young Eun Soo - một công tố viên đầy bản lĩnh, mạnh mẽ và tham vọng. Từ khả năng diễn xuất đỉnh cao cùng với sự chỉn chu, đầu tư trong việc xây dựng nhân vật đã giúp sao nữ này ghi điểm mạnh trong lòng khán giả đồng thời cô bắt đầu được nhắm tới những vai diễn “nặng ký” hơn.

Dẫu chỉ nhận vai phụ song mỹ nhân họ Shin chưa bao giờ thôi cải thiện kỹ năng diễn xuất, làm mới bản thân và không ngại thử nghiệm với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Dù là vai bi hay hài, khiến người xem căm ghét hay rủ lòng thương cảm, Shin Hye Sun vẫn luôn được khen ngợi vì sự biến hóa đa dạng, tài tình. Nếu trong các tác phẩm đầu tiên, những nhân vật mà ngôi sao trẻ này đảm nhiệm chỉ giữ vai trò mờ nhạt, xuất hiện trong vài ba phân cảnh thì ở những bộ phim sau đó, vai diễn của cô dần có nhiều đất diễn hơn, trở thành thành mảnh ghép không thể thiếu trong mạch chuyện chính.

Thăng hạng lên nữ chính, vụt sáng thành ‘nữ hoàng rating’

Sau nhiều năm miệt mài với muôn kiểu vai phụ, hồi 2017, Shin Hye Sun đã giành được vai chính trong My Golden Life, mở màn cho một chặng đường tươi đẹp và rực rỡ hơn trong sự nghiệp của đóa hoa đa sắc này. Trong phim, nữ diễn viên tài năng thủ vai Seo Ji An, một cô gái xuất thân giàu có phải vật lộn với vô vàn khó khăn khi gia đình phá sản. Lối diễn chân thực, cuốn hút và đầy cảm xúc của Shin Hye Sun nhận được sự tán dương nhiệt tình từ khán giả quê nhà.

Sau My Golden Life, Shin Hye Sun đường đường chính chính thoát kiếp vai phụ trên màn ảnh ẢNH: KBS

My Golden Life cũng nhanh chóng trở thành “hiện tượng” màn ảnh và dễ dàng chạm ngưỡng 40%, có tập đỉnh điểm lên đến 47,5%. Không chỉ giúp mỹ nhân họ Shin thoát khỏi phận vai phụ, tác phẩm còn đưa tên tuổi của cô lên tầm cao mới, bước vào hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Bên cạnh đó, thành công ngoạn mục của bộ phim đưa Shin Hye Sun trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất săn đón đồng thời là cái tên bảo chứng rating cho nhiều bộ phim về sau.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Shin Hye Sun tiếp tục khẳng định phong độ diễn xuất với hàng loạt tác phẩm tiếp theo như: Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love… Dẫu không thể chạm đến thành tích khủng như My Golden Life, những bộ phim này vẫn thu hút được lượng người xem đông đảo và sở hữu mức rating đáng mơ ước. Nhờ liên tục góp mặt trong loạt tác phẩm đắt khách, Shin Hye Sun được truyền thông và công chúng nhắc đến với danh xưng “nữ hoàng rating thế hệ mới” của màn ảnh xứ Hàn. Tài năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ cũng giúp cô chinh phục nhiều giải thưởng uy tín.

Muôn kiểu sắc thái của sao nữ 31 tuổi trong Mr. Queen - tác phẩm xuyên không đang được nhiều khán giả săn đón ẢNH: TVN

Năm 2020, Shin Hye Sun tiếp tục “phủ sóng” màn ảnh với nhiều dự án chất lượng. Đặc biệt, nữ diễn viên tài năng đang rất được yêu thích với vai chính trong phim Mr. Queen (Chàng hậu). Hóa thân thành Jang Bong Hwan, một đầu bếp hiện đại xuyên không về thời Joseon và sống trong thân xác của hoàng hậu đương triều, “nữ hoàng rating thế hệ mới” hết khiến người xem phấn khích với lối diễn tinh nghịch, hài hước pha chút cường điệu lại làm khán giả gật gù thán phục với những phân đoạn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tinh tế, phức tạp. Khả năng nhập vai tài tình của Shin Hye Sun khiến đạo diễn Yoon Sung Sik hết mực hài lòng. Ông không tiếc lời khen ngợi nữ diễn viên và khẳng định diễn xuất của sao nữ 31 tuổi đã đưa nhân vật lên một tầm cao mới. Trong khi đó, bạn diễn Kim Jung Hyun khen nghệ sĩ 8X là một diễn viên đáng nể, có nền tảng diễn xuất vững chắc và luôn đem lại cảm giác an tâm cho cộng sự.

Chàng hậu của Shin Hye Sun là cái tên gây sốt màn ảnh nhỏ xứ Hàn hiện nay. Kể từ khi phát sóng vào giữa tháng 12.2020, tác phẩm mới nhất của cô liên tục sở hữu tỉ suất người xem cao ngất ngưởng. Mr. Queen mở màn với rating trung bình toàn quốc 8% và các tập mới liên tục phá vỡ kỷ lục của tập trước. Trong tập phim mới nhất phát sóng tối 10.1, Chàng hậu ghi nhận mức rating 14,01% tại khu vực Seoul và 12,8% toàn quốc. Đây là thành tích tốt nhất của tác phẩm kể từ khi lên sóng đến nay và được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng khi phim đang dần đi đến hồi kết. Bên cạnh câu chuyện xuyên không hài hước, hấp dẫn cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng, không thể phủ nhận rằng thành công của Chàng hậu có một phần đóng góp đáng kể từ Shin Hye Sun.

Shin Hye Sun - đóa hoa nở muộn của màn ảnh xứ Hàn. Với diễn xuất đỉnh cao và vẻ đẹp không đại trà, cô ngày càng khẳng định vị thế riêng trên màn ảnh ẢNH: INSTYLE

Ở tuổi 31, sự nghiệp của Shin Hye Sun đang trong thời kỳ rực rỡ. Bên cạnh diễn xuất đỉnh cao trên màn ảnh, gương mặt cá tính với những đường nét tự nhiên kém sắc sảo nhưng lại toát lên khí chất riêng của nữ diễn viên giúp cô dễ dàng được người xem nhận diện trên màn ảnh xứ Hàn, nơi ngày càng có nhiều sự xuất hiện của các mỹ nhân mang vẻ đẹp “công nghiệp”. Cũng nhờ diện mạo khác biệt, cô trở thành nhân tố được nhiều nhãn hàng, ấn phẩm săn đón.