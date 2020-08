Mỹ nam Lee Jong Suk mua biệt thự 5 tỉ won, làm hàng xóm G-Dragon

Theo Hankyung, Lee Jong Suk đã chi tiền mua một biệt thự ở Nine One Hannam, một trong những khu phức hợp danh giá nhất ở Seoul (Hàn Quốc). Đây là nơi ở nổi tiếng bậc nhất xứ kim chi và là địa điểm lý tưởng của nhiều sao Hàn sinh sống như “ông hoàng Kpop” G-Dragon, tài tử Joo Ji Hoon… Đặc biệt, Nine One Hannam còn được đánh giá cao nhờ có những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ quyền riêng tư cho cư dân.

Được biết, Lee Jong Suk đã nhanh chóng sở hữu biệt thự ở Nine One Hannam ngay sau khi bán một tòa nhà của mình ở khu Gangnam Shinsadong (Seoul). Tòa nhà này là nơi anh từng kinh doanh cà phê, nhưng quán hoạt động ngày càng sa sút do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 . Do đó, sao phim Khi nàng say giấc đã quyết định rao bán.