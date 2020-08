Hàng loạt phim Hàn hoãn quay vì các ca nhiễm Covid-19 mới

Covid-19 đang làm ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn lâm vào cảnh lao đao khi số ca nhiễm trong giới ngày càng tăng khiến nhiều chương trình, dự án phim bị hủy hoặc trì hoãn vô thời hạn. Khủng hoảng lần này bắt nguồn từ ca nhiễm bệnh của nam diễn viên Seo Sung Jong, sau đó hai nghệ sĩ khác là Heo Dong Won và Kim Won Hae lần lượt nhận kết quả dương tính. Được biết, các diễn viên cũng như nhân viên trong các ê-kip sản xuất, đoàn làm phim thường tham gia nhiều dự án cùng lúc từ đó tạo ra chuỗi tiếp xúc rộng khắp làng giải trí. Koreaboo tiết lộ hiện có ít nhất 7 dự án phim, chương trình truyền hình đã phải tạm ngừng sản xuất vì các ca nhiễm mới này.

To All The Guys Who Loved Me (đài KBS)

Seo Sung Jong là nam diễn viên đầu tiên nhiễm Covid-19. Anh khiến phim mới phải hoãn quay dù đã gần đi đến hồi kết ẢNH: KOREABOO, KBS

Bộ phim với sự tham gia của “nữ hoàng rom-com” Hwang Jung Eum , tài tử Yoon Hyun Min cùng dàn sao tài năng đang được phát sóng trên KBS. To All The Guys Who Loved Me chỉ cần phải ghi hình 2 tập nữa là phim sẽ chính thức đóng máy nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng vì Covid-19. Theo Osen, Seo Sung Jong - một trong những diễn viên của phim đã xuất hiện lần cuối trên phim trường vào hôm 14.8, hai ngày sau anh phát hiện triệu chứng bất thường và quyết định đi xét nghiệm. Tài tử nhận được kết quả dương tính vào hôm 19.8 khiến cả ê-kip hoảng loạn. Hiện đoàn phim đang nỗ lực tìm kiếm những ai từng tiếp xúc với Seo Sung Jong và đưa ra hướng giải quyết kịp thời. 2 tập cuối của phim sẽ được ghi hình trở lại khi tình hình khả quan hơn.

Private Lives (đài JTBC)

Private Lives đang rất được trông đợi bởi phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của em út nhóm SNSD đồng thời là màn tái xuất của tài tử phim Lời hồi đáp 1988 sau khi xuất ngũ hồi đầu năm nay ẢNH: JTBC

Thông tin tác phẩm có sự tham gia của nam diễn viên Go Kyung Pyo và Seohyun - em út nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD , đã không thể tiếp tục quá trình quay phim khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Được biết, nguyên nhân xuất phát từ việc một số nhân viên làm việc trên phim trường đã đồng thời làm việc với một đoàn phim khác có người nhiễm Covid-19. Mặc dù những nhân viên trên không tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm song phía đoàn phim Private Lives vẫn cho họ đi kiểm tra và đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả đội ngũ sản xuất.

Run On (JTBC)

Fan lo lắng phim mới của bộ tứ trai xinh gái đẹp này sẽ không thể được ra mắt đúng dự kiến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Cùng cảnh ngộ với em út Seohyun, Soo Young (nhóm SNSD) và các thành viên trong dự án phim mới của cô cũng được thông báo tạm hoãn quay. Được biết, nhân viên của đoàn phim này cũng tiếp xúc với nhân viên bị nghi nhiễm Covid-19 của đoàn phim khác nên đội ngũ sản xuất quyết định hoãn ghi hình đề phòng các tình huống xấu xảy ra. Run On là dự án phim rất được trông đợi bởi quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, tiềm năng: Im Si Wan, Soo Young, Shin Se Kyung và Kang Tae Oh (từng đóng phim Việt - Hàn Tuổi thanh xuân cùng Nhã Phương ). Trước tình hình hiện tại, JTBC vẫn chưa thể xác định được thời gian phim sẽ trình làng.

Do Do Sol Sol La La Sol (đài KBS)

Heo Dong Won khiến cả đoàn làm phim Do Do Sol Sol La La Sol hoang mang sau khi xác nhận nhiễm Covid-19 ẢNH: SOOMPI, KBS

Sau Quân vương bất diệt, Heo Dong Won tiếp tục tham gia dự án mới mang tên Do Do Sol Sol La La Sol bên cạnh Go Ara và Lee Jae Wook. Thật không may cho tài tử 40 tuổi là anh vừa nhận kết quả dương tính với Covid-19 hôm khiến cả đoàn phim hoang mang, lo sợ trong khi người hâm mộ đứng ngồi không yên. Giữa lúc nam diễn viên 8X đang chiến đấu với dịch bệnh, ê-kíp Do Do Sol Sol La La Sol nhanh chóng tìm kiếm biện pháp đối phó trước tình hình nguy cấp. “Chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án để các nghệ sĩ cũng như đội ngũ nhân viên nhanh chóng được xét nghiệm. Bên cạnh đó, việc quay phim sẽ tạm dừng cho đến khi có kết quả”, đoàn phim thuộc nhà đài KBS cho hay. Tính đến chiều 20.8, Go Ara đã được đưa đi xét nghiệm còn Lee Jae Wook thì chưa.

Start-Up (đài tvN)

Vì từng tiếp xúc với Heo Dong Won, Seo Yi Sook khiến đoàn phim Start-Up bị ảnh hưởng. Hiện nữ diễn viên kỳ cựu được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm ẢNH: SOOMPI, TVN

Nhờ sự tham gia của mỹ nam đình đám Nam Joo Hyuk và “em gái quốc dân” Suzy , Start-Up là dự án phim được đông đảo người hâm mộ trông ngóng từng ngày. Thế nhưng, phim đã bị gián đoạn sản xuất vì Seo Yi Sook, nữ diễn viên vừa xuất hiện trong phim Hotel Del Luna và Thế giới hôn nhân , được xác nhận đã tiếp xúc với Heo Dong Won. Bộ đôi này cùng làm việc trên phim trường Do Do Sol Sol La La Sol. Đây là lý do khiến đội ngũ sản xuất quyết định tạm gác việc quay phim cho đến khi tình hình khả quan trở lại. Hiện fan của các nghệ sĩ trong phim đang hết sức lo lắng và ngóng tin từ thần tượng.

Jjamppong và chương trình hài Just Comedy

Kim Won Hae (trái) vừa được xác nhận nhiễm Covid-19 trong khi Oh Man Seok đang đợi kết quả xét nghiệm. Các dự án liên quan đến hai nghệ sĩ đều bị tạm hoãn ẢNH: SOOMPI, TVN

Jjamppong là dự án kịch được cầm trịch bởi dàn nghệ sĩ kỳ cựu bao gồm cả Seo Sung Jong và Heo Dong Won, hai nghệ sĩ nhiễm Covid-19. Sau khi phát hiện ca nhiễm trong đoàn, kế hoạch quay phim đã phải hủy bỏ và tất cả thành viên ê-kíp đều phải làm xét nghiệm Covid-19 vào ngày 19.8. Một ngày sau, nam diễn viên Kim Won Hae chính thức nhận kết quả dương tính.

Không chỉ có Jjamppong, chương trình hài Just Comedy của JTBC đã buộc phải tạm dừng quay phim sau khi một trong số nghệ sĩ của họ Oh Man Seok có tiếp xúc với Heo Dong Won. Hiện nam phụ Hạ cánh nơi anh đang chờ kết quả xét nghiệm.

More Than Friends (đài JTBC)

Tác phẩm có sự tham gia của nam thần tượng Ong Seong Wu và nữ diễn viên trẻ Shin Ye Eun là một trong số hàng loạt dự án của đài JTBC bị hoãn quay vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Trước đó, More Than Friends đã “nhá hàng” với hàng loạt hình ảnh trong phim khiến fan không khỏi tò mò, mong ngóng. Được biết, nguyên nhân khiến quá trình sản xuất bộ phim bị gián đoạn là bởi diễn viên Kim Hee Jung đã tiếp xúc với Kim Won Hae, tài tử vừa mắc Covid-19. Hiện sao nữ này đã được xét nghiệm và may mắn là cô chưa có bất kỳ tương tác nào với các diễn viên khác.

More Than Friends cùng hàng loạt dự án của JTBC phải tạm gác sản xuất vì Covid-19 ẢNH: JTBC