'Nữ hoàng rom-com' Hwang Jung Eum tái xuất sau những vai diễn ấn tượng

To All the Guys Who Loved Me có nội dung xoay quanh Seo Hyun Joo (Hwang Jung Eum), một người phụ nữ từ bỏ tình yêu và hôn nhân sau nhiều lần bị tổn thương. Do ám ảnh về những thất bại trong tình cảm, cô đi đến kết luận rằng tất cả đàn ông đều giống nhau. Đúng lúc này, hai người đàn ông có tính cách đối lập đột nhiên bước vào cuộc đời Hyun Joo và tìm mọi cách để giành lấy trái tim cô.

Bên cạnh Hwang Jung Eum, danh tính hai nam diễn viên đảm nhận "tình địch" của nhau trong phim cũng khiến khán giả háo hức. Đó là Yoon Hyun Min trong vai CEO của công ty dược phẩm Sun Woo - Hwang Ji Woo và Seo Ji Hoon trong vai chàng nghệ sĩ sáng tác truyện tranh Park Do Kyeom. Tác phẩm dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 6.7. Đây là sự trở lại rất được chờ đợi của Hwang Jung Eum sau nhiều bộ phim thành công trước đó. Dưới đây là những vai diễn ghi dấu ấn diễn xuất của "Nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum:

Gia đình là số 1 (phần 2)

Năm 2009, Hwang Jung Eum chinh phục khán giả Hàn khi vào vai nữ sinh viên đại học trẻ trung, có tính cách tự tin nhưng vụng về, hậu đậu trong phần 2 bộ phim Gia đình là số 1. Vai diễn được đánh giá là bước đột phá của sao nữ sinh năm 1985. Từ một ca sĩ kém tên tuổi, Hwang Jung Eum có bước chuyển ngọt ngào với lĩnh vực diễn xuất và trở thành ngôi sao nổi bật của trào lưu Hallyu nổi tiếng toàn châu Á.

Vai diễn trong Gia đình là số 1 làm nên tên tuổi Hwang Jung Eum Ảnh: MBC

Thành công của vai diễn giúp Hwang Jung Eum liên tục được các nhà làm phim săn đón, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Mãi đến sau này, trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô mãi mang ơn đạo diễn Kim Byung Wook vì đã giúp mình đổi đời.

Giant

Giant là một trong những bộ phim truyền hình nổi bật nhất của đài SBS trong năm 2010, đạt rating trung bình 21,8%. Tác phẩm lấy bối cảnh Hàn Quốc vào những năm 1970, kể câu chuyện về 3 anh em: Lee Sung Mo, Lee Gang Mo và Lee Mi Joo sau khi cha bị sát hại, mẹ mất và gia đình ly tán. Khi trưởng thành và gặp lại nhau, họ quyết định báo thù những kẻ đã gây ra biến cố lớn cho gia đình.

Hwang Jung Eum diễn xuất ấn tượng trong Giant Ảnh: SBS

Trong tác phẩm này, Hwang Jung Eum thể hiện vai Lee Mi Joo, cô gái bị ám ảnh bởi những ký ức tuổi thơ và gặp trắc trở lớn trong đường tình duyên. Với diễn xuất chân thật, Hwang Jung Eum thể hiện ấn tượng một Lee Mi Joo vốn hồn nhiên, lạc quan nhưng vì hoàn cảnh phải chọn lựa giữa tình yêu và thù hận gia đình.

Can You Hear My Heart

Năm 2011, Hwang Jung Eum gây ấn tượng khi hoá thân thành Bong Woo Ri trong phim truyền hình Can You Hear My Heart. Woo Ri là một cô gái ấm áp, giàu nghị lực, luôn suy nghĩ cho những người xung quanh. Sự ngọt ngào, đáng yêu của cô đã khiến chàng công tử khiếm thính Cha Dong Joo (Kim Jae Won) say mê. Hai người bắt đầu câu chuyện tình yêu lãng mạn. Đây là bộ phim đưa Hwang Jung Eum tới gần danh hiệu "Nữ hoàng rom-com" theo đánh giá của công chúng.

Hwang Jung Eum với mái tóc ngắn cá tính trong phim Ảnh: MBC

Incarnation of Money Tham gia bộ phim Incarnation of Money năm 2013, Hwang Jung Eum có màn "biến hình" ngoạn mục trên màn ảnh với vai diễn Bok Jae In - con gái một kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Bok Jae In sở hữu thân hình béo ú mũm mĩm, không mấy ưa nhìn nên luôn bị nam chính Lee Cha Don (Kang Ji Hwan) - công tố viên làm việc trong văn phòng công tố trung tâm Seoul từ chối tình cảm. Sau nhiều lần đau khổ, Jae In quyết tâm làm một cuộc đại phẫu nhan sắc, trở nên rất xinh đẹp và gợi cảm.

Hwang Jung Eum hóa cô gái mũm mĩm trên màn ảnh Ảnh: Koreaboo

Nội dung của Incarnation of Money có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, xoay quanh các vụ giao dịch thương mại, tham vọng kiếm tiền. Ngoài ra, thông điệp sống vị tha và yêu thương giữa con người với con người cũng được gửi gắm qua tác phẩm. Trong phim, Hwang Jung Eum hóa trang khác biệt đến mức người hâm mộ khó mà nhận ra cô.

Secret Love

Secret Love (2013) kể về cuộc sống bất hạnh, tủi nhục của cô gái Kang Ju Jeong (Hwang Jung Eum) khi ngây thơ tin vào tình yêu của chàng công tố Ahn Do Hyun (Bae Soo Bin). Cô quyết định thay anh nhận tội cán chết người con gái xấu số trong một đêm mưa. Trong tác phẩm này, Hwang Jung Eum thể hiện khả năng diễn xuất tâm lý khi hoá thân thành cô gái chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, chấp nhận hy sinh tương lai để ngồi tù thay cho bạn trai và bị bỏ rơi phũ phàng sau đó.

Hwang Jung Eum trong Secret Love Ảnh: Koreaboo

Dù rất đau khổ nhưng Yoo Jung vẫn luôn kiên cường và quyến định dành cho mình một khởi đầu mới. Yoo Jung sau đó vướng vào mối quan hệ đau khổ với Jo Min Hyuk (Ji Sung) - người luôn quyết tâm trả thù Yoo Jung vì nghĩ cô chính là kẻ gây ra cái chết của bạn gái anh.

Kill Me Heal Me

Sau Secret Love, Hwang Jung Eum tái ngộ bạn diễn Ji Sung trong bộ phim truyền hình Kill Me, Heal Me vào đầu năm 2015. Tác phẩm kể về người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Seung Jin - Cha Do Hyun (Ji Sung), do ám ảnh về tuổi thơ đau buồn, tâm trí anh tự hình thành nên 7 nhân cách khác nhau. Anh được bác sĩ tâm lý Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) chữa trị. Hai người cùng nhau vượt qua nỗi sợ và tìm ra mối dây liên hệ với nhau trong quá khứ. Do không phải là lần đầu tiên hợp tác, Ji Sung và Hwang Jung Eum có sự kết hợp ăn ý khiến người xem trầm trồ.

Hwang Jung Eum tái ngộ Ji Sung trong Kill Me Heal Me MBC

She Was Pretty

Năm 2015, Hwang Jung Eum gây sốt màn ảnh với vai chính trong phim truyền hình She Was Pretty. Cô hoá thân thành Kim Hye Jin, một nữ sinh xinh đẹp trong quá khứ nhưng dần buông thả với ngoại hình và trở nên xấu xí với kiểu tóc xoăn tít, gương mặt đầy nốt đỏ sau khi gia đình phá sản Dung mạo khác biệt này khiến Hye Jin không đủ tự tin gặp lại mối tình đầu Ji Sung Joon (Park Seo Joon). Cô đã nhờ cô bạn thân đóng giả mình đến gặp anh.

Hwang Jung Eum nhập vai ấn tượng trong She Was Pretty Ảnh: MBC

Tuy nhiên, định mệnh tiếp tục khiến Hye Jin và Sung Joon làm việc cùng nhau tại một tạp chí nổi tiếng, gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Diễn xuất hài hước, tự nhiên, không ngại làm xấu của Hwang Jung Eum được người xem đánh giá cao.