Song Hye Kyo rục rịch tái xuất

Theo Ilgan Sports, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận nhân vật Ha Young Eun, người đứng đầu nhóm thiết kế của một thương hiệu thời trang. Ha Young Eun sống rất thực tế và có tính cách lạnh lùng. Cô thông minh và luôn đặt sự an toàn lên trên hết. Ha Young Eun đã 38 tuổi, nhưng vì tính chất công việc cũng như bản thân biết cách quản lý cơ thể tốt, nên cô sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp.

Trong Now, We Are Breaking Up, Ha Young Eun luôn ưu tiên công việc, không ngừng cố gắng và đạt được thành công, nhận nhiều giải thưởng. Vì thế, cô cũng không muốn dành thời gian để chơi trò tình cảm lãng mạn với những chàng trai khác.

Thông tin bật mí về vai diễn Ha Young Eun trong Now, We Are Breaking Up khiến fan của Song Hye Kyo lẫn khán giả rất mong ngóng. Nhiều người nhận xét Ha Young Eun rất giống với nữ diễn viên và cũng ủng hộ cô nhận dự án này. Tuy nhiên, công ty quản lý UAA của người đẹp không hề xác nhận tin tức trên. Đại diện của Song Hye Kyo phản hồi với Newsen: “Đây chỉ là một trong những dự án mà cô ấy đang xem xét mà thôi”.

Song Hye Kyo đầy quyến rũ ở tuổi 39 Ảnh: INSTAGRAM NV

Nếu nhận lời tham gia Now, We Are Breaking Up, thì đây sẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên của minh tinh 39 tuổi sau Encounter (Gặp gỡ), đóng cùng Park Bo Gum . Đồng thời, Now, We Are Breaking Up cũng có thể là tác phẩm đầu tiên của Song Hye Kyo sau khi ly hôn Song Joong Ki

Trước đó, dàn sao Hàn gồm Soo Ae, Yoo Tae Oh và Yoon Jung Hee cũng đã trong giai đoạn thảo luận với nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up. Đáng tiếc, Soo Ae và Yoo Tae Oh đã từ chối lời mời. Riêng Soo Ae cho hay cô đành bỏ lỡ phim vì không thu xếp được lịch trình.

Now, We Are Breaking Up được biên kịch Je In chắp bút, từng gây sốt với siêu phẩm Misty (Mơ hồ) hồi năm 2018. Phim do Lee Gil Bok làm đạo diễn, ông từng thành công với Vì sao đưa anh đến, Lãng khách, Người thầy y đức

Về Song Hye Kyo, ngoài thông báo của công ty quản lý, thì cô vẫn chưa có động thái chính thức gì liên quan đến Now, We Are Breaking Up. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 8X vẫn chăm chỉ cập nhật video và ảnh quảng cáo nhãn hàng mà mình đại diện.