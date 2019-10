Dàn sao phim 'Trái tim mùa thu' sau 19 năm lay động khán giả châu Á

Thế nhưng, trái với xuất phát điểm đáng mơ ước và kỳ vọng của công chúng, Choi Woo Hyuk đến giờ vẫn chẳng thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn năm xưa. Tài tử 34 tuổi chỉ xuất hiện với vai phụ trong các tác phẩm như: The king and the queen, Giày thủy tinh, Thái hậu Chun Chu… Nam diễn viên giờ không còn là tên tuổi quen thuộc với khán giả như trước

ẢNH: NAVER