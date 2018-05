Tài tử 'Reply 1997' Seo In Guk chia tay giọng ca nóng bỏng Park Boram

Đại diện của Seo In Guk và Park Boram còn chia sẻ thêm: “Seo In Guk và Park Boram tan vỡ khoảng một tháng trước. Cả hai quyết định sẽ ủng hộ nhau với tư cách tiền bối - hậu bối như xưa”.



Sao phim Reply 1997 và người đẹp họ Park tuyên bố hẹn hò vào tháng 12.2017, nhưng được cho là đã qua lại từ cuối năm 2016. Vậy là chỉ sau 5 tháng công khai tình cảm, họ đã chia tay.

Còn nhớ khi thừa nhận đang yêu nhau vào cuối năm ngoái, cặp đôi đã nhận không ít "gạch đá" từ dư luận vì tài tử sinh năm 1987 bị tố cố tình trốn nghĩa vụ để có thời gian yêu đương. Ngoài ra, khoảng cách 7 tuổi giữa nam diễn viên kiêm ca sĩ và bạn gái cũng là lý do khiến công chúng không phản hồi tích cực trước chuyện tình này.

Ngay từ lúc mới công khai, chuyện tình của Seo In Guk và Park Boram đã không được công chúng ủng hộ

Đôi tình nhân mới chia tay trên đều là cựu thí sinh của cuộc thi tìm kiếm tài năng Superstar K nổi tiếng. Trong khi Seo in Guk chiến thắng mùa đầu tiên thì Park Boram chỉ xếp thứ 8 chung cuộc ở mùa thứ 2. Bên cạnh đó, Seo In Guk còn được biết đến với khả năng diễn xuất tốt. Anh được yêu mến qua các phim Reply 1997, No Breathing, Master's Sun, Squad 38, Shopping King Louis...

Seo In Guk và Park Boram cũng là cặp nghệ sĩ Hàn Quốc mới nhất trong năm nay thông báo chia tay sau hàng loạt đôi tình nhân nổi tiếng như Yoochun - Hwang Hana, Song Seung Hoon - Lưu Diệc Phi, Hyun Bin - Kang Sora,…