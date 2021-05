Lee Seung Gi bị phản đối khi hẹn hò Lee Da In

Hôm 24.5, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức công khai tình cảm . Hình ảnh cặp sao Hàn này hẹn hò cũng được Dispatch đăng tải và nhận được sự quan tâm từ dư luận. Tuy nhiên, nhiều dân mạng ngay lập tức phản đối chuyện tình này sau khi biết được xuất thân của Lee Da In. Nguyên nhân vì mẹ của Lee Da In là minh tinh Kyeon Mi Ri (hay Kyun Mi Ri ), người từng vướng scandal thao túng cổ phiếu làm chấn động showbiz Hàn Quốc

Theo đó, vào năm 2009, cơ quan điều tra bắt tay làm rõ lùm xùm Kyeon Mi Ri có hành vi thao túng cổ phiếu và ông xã họ Lee của bà giao dịch nội gián. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên kỳ cựu đã mua 55.000 cổ phiếu giá 900 triệu won (tương đương 18,5 tỉ đồng) của một công ty khởi nghiệp. Sau đó, Kyeon Mi Ri thu về được tới 4,59 tỉ won (khoảng 94,3 tỉ đồng). Sao phim Cô dâu vàng phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư kiếm lời. Dù vậy, khán giả vẫn không tin mà chỉ trích Kyeon Mi Ri thậm tệ, mắng bà tham lam và lừa đảo.

Vóc dáng nóng bỏng của Lee Da In ẢNH: INSTAGRAM NV Kyeon Mi Ri (giữa) và hai cô con gái Lee Da In (trái) cùng Lee Yoo Bi ẢNH: INSTAGRAM NV

Điều đáng nói là vào năm 2018, chồng của Kyeon Mi Ri bị bắt cũng vì hành vi tương tự. Ông Lee đã sử dụng danh nghĩa của bà xã Kyeon Mi Ri để chiêu mộ các nhà đầu tư, thổi phồng giá và thao túng giá cổ phiếu của một công ty để trục lợi. Ông Lee đã thu về hơn 1,5 tỷ won (tương đương 30,8 tỉ đồng) tiền lợi nhuận nhờ hành vi này.

Được biết, Kyeon Mi Ri trước đây đã kết hôn với nam diễn viên Im Young Gyu. Đôi vợ chồng có hai con gái Lee Yoo Bi, Lee Da In và đều theo nghiệp diễn. Năm 1993, Kyun Mi Ri và Im Young Kyu đệ đơn ly hôn. Kyun Mi Ri kết hôn với ông Lee vào năm 1998 và có thêm một cậu con trai.

Hai chị em Lee Yoo Bi (phải) và Lee Da In ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, ngoài bố dượng ông Lee, thì bố ruột của Lee Da In là ông Im Young Gyu cũng vướng bê bối đời tư đáng xấu hổ. Năm 2015, Im Young Gyu bị bắt vì tội cản trở kinh doanh , nhận án phạt ngồi tù 6 tháng với 2 năm quản chế. Lý do là bởi ông nhậu xỉn gây náo loạn tại quán ăn, đánh nhau với các vị khách khác. Bên cạnh đó, Im Young Gyu từng bị phạt vì không thanh toán tiền taxi.

Chị gái Lee Yoo Bi của Lee Da In cũng vừa mới dính lùm xùm xoay quanh bộ phim truyền hình Joseon Exorcist (Pháp sư trừ tà Triều Tiên ). Phim bị ngừng chiếu do có nội dung xuyên tạc lịch sử.

Với gia cảnh như trên, Lee Da In chịu cái nhìn ác cảm từ dân mạng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều khán giả cho rằng Lee Seung Gi xứng đáng hẹn hò với một cô gái tốt hơn Lee Da In. “Lee Seung Gi à, anh không được hẹn hò với Lee Da In, con gái của kẻ lừa đảo”, một dân mạng bức xúc.

Kyeon Mi Ri trong Nàng Dae Jang Geum (trái) và Jumong ẢNH: POSTER PHIM Nữ diễn viên trong Cô dâu vàng ẢNH: POSTER PHIM

Nhiều bình luận phán đối Lee Seung Gi và Lee Da In bên nhau: “Trong số biết bao nhiêu người, tại sao anh ấy lại chọn con gái của Kyeon Mi Ri chứ?”, ”Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được Lee Seung Gi lại dính líu đến nhà Kyeon Mi Ri, một gia đình chỉ quan tâm đến tiền. Của cải mà họ có được đều là bằng cách khiến người khác phải khóc ra máu”, “Seung Gi à, anh cần phải xem xét gia đình cô ta. Anh không thể hẹn hò với con gái một kẻ lừa đảo. Cơ bản là họ đang hút máu của thường dân đấy”…