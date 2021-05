'Chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi xác nhận hẹn hò

Ngay trong ngày 24.5, 9Ato Entertainment của Lee Da In đưa ra thông cáo báo chí xác nhận tình cảm của cặp đôi: "Đây là tin tức chính xác. Lee Da In cho biết cả hai bắt đầu từ mối quan hệ tiền bối và hậu bối trong ngành giải trí và chỉ mới nghiêm túc yêu nhau từ khoảng 5 đến 6 tháng. Mong mọi người hãy ủng hộ và gửi những lời chúc ấm áp để hai nghệ sĩ có thể tiếp tục gặp gỡ một cách vui vẻ".

Trước Lee Da In, "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi từng công khai mối quan hệ với YoonA (SNSD) năm 2014. Thế nhưng chỉ sau 1 năm 9 tháng, cặp đôi lại tuyên bố chia tay vì lý do bận rộn công việc. Lee Da In năm nay 29 tuổi, là con gái của Kyeon Mi Ri - nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Mama Choi trong Nàng Dae Jang Geum (2003 - 2004). Dù sống trong gia đình có truyền thống nghệ thuật , cả mẹ lẫn chị gái Lee Yoo Bi đều theo nghiệp diễn xuất nhưng đến nay tên tuổi của Lee Da In vẫn chưa được đông đảo công chúng biết đến. Một số tác phẩm nổi bật của bạn gái Lee Seung Gi có thể kể đến Hoa kiếm Hwarang (2016 - 2017), Cuộc sống thượng lưu (2017), Bác sĩ trại giam (2019)...