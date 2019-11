Dàn diễn viên ‘Nàng Dae Jang Geum’ sau 16 năm phim thành ‘hiện tượng’ châu Á

Trước khi góp mặt trong siêu phẩm cổ trang của đài MBC, Hong Ri Na đã là nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu hàng loạt bộ phim như: My Mother's Life in Disguise, General Hospital, Mountain, The dawn of the … Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Hong Ri Na sau Nàng Dae Jang Geum lại khiến nhiều người tiếc nuối bởi cô chỉ đóng thêm phim Three Wives (2004) rồi từ giã màn ảnh

ẢNH: NAVER