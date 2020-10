Go So Young sắp trở lại sau scandal Jang Dong Gun lộ tin nhắn 'săn gái'

Osen cho hay Blue Diamond (hay còn gọi là Mine) và là tác phẩm của biên kịch Baek Mi Kyung, sẽ chiếu trên tvN. Bộ phim có cốt truyện xoay quanh tầng lớp thượng lưu, không khai thác các bề nổi hào nhoáng mà tập trung miêu tả sự bất hạnh của nhóm người này trong xã hội.

Hai nhân vật nữ chính trong Blue Diamond là Seo Hee Soo - con gái thứ hai của một gia đình tài phiệt, là cựu minh tinh hàng đầu showbiz và một người phụ nữ bí ẩn tên Kang Ja Kyung. Kang Ja Kyung là mối tình đầu của nam chính Han Ji Yong, nhưng cả hai không đến được với nhau. Cuối cùng, cô lại trở thành gia sư của Han Joon, con trai của Han Ji Yong. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim vẫn chưa được bật mí thêm.

Go So Young (trái) và Lee Bo Young đều đang xem xét dự án Blue Diamond

Blue Diamond đã gửi lời đến Go So Young và Lee Bo Young, nhưng cả hai chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Song, thông tin hai diễn viên hàng đầu xứ kim chi Go So Young và Lee Bo Young đang cân nhắc cho một bộ phim truyền hình đã gây chú ý lớn. Riêng Go So Young, công chúng cũng đang mong ngóng cô tái xuất sau scandal của chồng là Jang Dong Gun lộ tin nhắn nhạy cảm với Joo Jin Mo.