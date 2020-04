Bắt được kẻ tung tin nhắn 'săn gái' của Jang Dong Gun, Joo Jin Mo

Trong khi đàn anh Jang Dong Gun đã có tổ ấm như mơ với minh tinh Go So Young, thì Joo Jin Mo cũng vừa kết hôn với nữ bác sĩ xinh đẹp Min Hye Yeon. Do đó, việc cả hai nam diễn viên lộ đoạn trò chuyện bàn bạc đi chơi gái khiến công chúng ngỡ ngàng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER