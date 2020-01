Jang Dong Gun: Nam thần điêu đứng vì tai bay vạ gió đầu năm mới

Quý ông tuổi Tý "trẻ mãi không già" của Kbiz

Xuất thân từ một chương trình tuyển chọn năm 1992, Jang Dong Gun chính thức bước chân vào làng giải trí qua bộ phim truyền hình Our Paradise của đài MBC. Trong tác phẩm này, anh chỉ đóng vai phụ, hỗ trợ cho dàn sao Bae Chong Ok, Park In Hwan, Choi Jin Shil, Kim Chan Woo… Thế nhưng, nhờ vẻ điển trai lãng tử, mỹ nam họ Jang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhờ đó, anh nhận được vai nam chính Iljimae trong dự án cùng tên.

Sau đó, Jang Dong Gun tiếp tục tỏa sáng trong bộ phim truyền hình Last Game (1994), đóng cặp với mỹ nhân Shim Eun Ha. Last Game cũng chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Từ tác phẩm này, tài tử được vinh danh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại sự kiện Baeksang Arts Awards 1994.

Jang Dong Gun trong Anh em nhà bác sĩ, phim Hàn Quốc đầu tiên làm nên làn sóng Hallyu tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Nam diễn viên tiếp tục được yêu thích khi góp mặt trong phim Người mẫu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cũng trong năm 1997, tên tuổi của Jang Dong Gun vang rộng khắp châu Á với hai tác phẩm đình đám Anh em nhà bác sĩ và Người mẫu. Hóa thân thành hai dạng vai hoàn toàn khác nhau trong hai lĩnh vực khác biệt: bác sĩ Kim Su Hyeong cao ngạo và người mẫu Lee Jung đầy tham vọng, anh đã để lại ấn tượng mạnh cũng như chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. 3 năm sau, ông xã của Go So Young tiếp tục khẳng định vị thế với phim Tình yêu trong sáng, giúp anh nổi tiếng khắp châu Á.

Không ngừng gặt hái thành công với phim truyền hình, Jang Dong Gun chuyển sang tấn công màn ảnh rộng. Và ngay trong phim điện ảnh đầu tay Repechage, anh đã đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 1997 danh giá. Với bước đệm này, anh quyết định tập trung vào dòng phim điện ảnh hơn. Từ đó, cái tên Jang Dong Gun đi vào lịch sử phim ảnh Hàn Quốc với loạt tác phẩm kinh điển như Gió thổi khúc tình yêu, Nụ hôn đầu, Không nơi trốn chạy, Friend, Cờ bay phấp phới, Typhoon…

Jang Dong Gun (phải) và Won Bin trong Cờ bay phấp phới ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Năm 2005, Jang Dong Gun bắt đầu “Trung tiến” với phim điện ảnh Vô cực của đạo diễn Trần Khải Ca, hợp tác cùng Trương Bá Chi, Hiroyuki Sanada, Tạ Đình Phong… Bộ phim gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes lúc bấy giờ, nhưng cũng tạo nên làn sóng tranh cãi tại châu Á. Năm 2010, nam nghệ sĩ bất ngờ ra mắt ở Hollywood với bộ phim Con đường chiến binh, đóng cùng các tên tuổi quen thuộc ở Mỹ như Kate Bosworth, Geoffrey Rush…

Đến năm 2012, Jang Dong Gun tiếp tục đóng phim ở đất nước đông dân với Quan hệ nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này, anh gây sốc khi có không ít cảnh nóng với hai người đẹp Trương Bá Chi và Chương Tử Di. Chính nam diễn viên cũng bật mí đây là tác phẩm đầu tiên anh diễn cảnh 18+.

Jang Dong Gun và Trương Bá Chi trong Vô cực ẢNH: POSTER PHIM Cả hai diễn các cảnh nóng bỏng trong Mối quan hệ nguy hiểm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cũng trong năm 2012, ở tuổi 40, Jang Dong Gun quay lại truyền hình Hàn Quốc sau 12 năm từ thành công của Tình yêu trong sáng và một lần nữa hớp hồn chị em qua vai diễn kiến trúc sư Kim Do Jin trong Đẳng cấp quý ông.

Thời gian này, khi đã bước sang bên kìa sườn dốc sự nghiệp, Jang Dong Gun chấp nhận khó mà có thể đứng vị trí trung tâm của dự án nghệ thuật nào nữa. Anh tinh ý nhường “spotlight” cho đàn em và chấp nhận đủ các loại vai khác nhau để tự làm khó bản thân.

Năm 2018 - 2019, nam diễn viên biến hóa liên tục trong các truyền hình và điện ảnh. Từ luật sư Choi Kang Seok bảnh bao trong Suits, Ta Gon tham vọng nhưng đáng thương trong Arthdal niên sử ký hay người cha Young Je vì mất con gái mà trả thù mù quáng trong Đêm 7 năm và đến gian thần Kim Ja Joon độc ác trong Dạ quỷ đều được Jang Dong Gun truyền tải trọn vẹn.

Arthdal niên sử ký không thành công như mong đợi, nhưng vẫn giúp Jang Dong Gun khẳng định được khả năng diễn xuất và thần thái cuốn hút ẢNH: POSTER PHIM

Jang Dong Gun có một cuộc sống đáng mơ ước. Trong mắt công chúng, anh có tất cả những thứ mà một người bình thường mong muốn: sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống giàu có và vợ con đầm ấm. Tổ ấm nhỏ của anh và bà xã Go So Young là một trong những gia đình nghệ sĩ gương mẫu và đáng ngưỡng mộ nhất xứ kim chi.

Jang Dong Gun và Go So Young hạnh phúc trong ngày cưới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Kết hôn vào năm 2010 và lần lượt chào đón con gái và trai ra đời, Jang Dong Gun và Go So Young chọn cuộc sống kín tiếng cũng như ít lộ mặt con cái. Những tưởng cả hai sẽ được dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới hạnh phúc vào năm 2020, thì sóng gió ập tới ngay vào những ngày đầu năm mới.

Joo Jin Mo bị đánh cắp dữ liệu cá nhân trên điện thoại. Từ đó, Jang Dong Gun bỗng bị cuốn vào vòng xoáy lùm xùm vì bị nghi nhắn tin trao đổi rủ rê đi “mua vui” với đàn em họ Joo. Đáng chú ý, ảnh chụp màn hình được cho là cuộc trò chuyện giữa hai tài tử cho thấy họ trao đổi và cùng bình luận về các cô gái nóng bỏng, trẻ đẹp và thậm chí là thí sinh của các cuộc thi hoa hậu.

Tài tử điển trai khi còn trẻ... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER ... và đĩnh đạc, phong độ lúc chuẩn bị bước sang tuổi 48 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Trước scandal từ trên trời rơi xuống này, Joo Jin Mo phủ nhận kịch liệt, nhưng Jang Dong Gun lại không đưa ra phản hồi nào. Còn vợ anh, Go So Young thì khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân. Động thái giữ im lặng của đôi vợ chồng lại càng khiến dư luận hoang mang hơn. Nhiều người hâm mộ còn tỏ ra thất vọng vì cho rằng Jang Dong Gun không dám phản bác vì tất cả tin tức tiêu cực trên đều là sự thật.

Giờ đây, ở thời điểm bước sang năm tuổi, Jang Dong Gun bỗng bị sụp đổ hình tượng gầy dựng gần 30 năm chỉ vì loạt tin nhắn chưa rõ đúng sai. Sự nghiệp lao đao, ánh mắt dư luận thiếu thiện cảm và gia đình bị đồn là đang mâu thuẫn nội bộ. Dường như, sao phim Người mẫu sẽ đón những ngày đầu tiên của năm tuổi không mấy thuận lợi.