Jang Dong Gun và vợ du lịch Hawaii giữa sóng gió lộ tin nhắn nhạy cảm

Theo người quen của Jang Dong Gun và Go So Young, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình, đi thưởng ngoạn và chơi golf ở Hawaii (Mỹ). Thông tin trên khiến dư luận bất ngờ bởi nam diễn viên đang là tâm điểm chú ý bởi lùm xùm nghi vấn lộ tin nhắn rủ rê “mua vui” cùng đồng nghiệp Joo Jin Mo dù cả hai đều đã có vợ con.

Trước scandal này, Jang Dong Gun không lên tiếng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện Go So Young đã khóa chức năng bình luận trên Instagram của mình. Động thái này chứng minh rằng cô đã ý thức được bê bối xoay quanh ông xã dù đang không có mặt ở Hàn Quốc. Do đó, nhiều người đang rất mong đợi phản ứng công khai của hai vợ chồng khi họ về nước thời gian tới.

Cả hai từng đến Hawaii trước khi kết hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, đây không phải lần đầu Jang Dong Gun và Go So Young sang Hawaii nghỉ dưỡng. Hồi tháng 1.2010, đôi nghệ sĩ từng ghé thăm Hawaii trước khi tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 5 cùng năm. Sau khi kết hôn, cặp sao phim Gió thổi khúc tình yêu có hai con, một trai và một gái. Trải qua 10 năm hôn nhân, cả hai không ít lần cho thấy những giây phút hạnh phúc bên con cái.

Thế nhưng, với scandal của Jang Dong Gun, dư luận đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Hình tượng của anh cũng tụt dốc không phanh. Về phía Go So Young, cô nhận được sự thương cảm của khán giả. Thậm chí, có không ít cư dân mạng khuyên cô nên chia tay chồng.

Đôi vợ chồng nổi tiếng chưa lên tiếng gì trước lùm xùm tin nhắn rủ rê chơi gái ẢNH: INSTAGRAM NV