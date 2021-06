Tập 2 ‘Nevertheless’ bùng nổ với cảnh nóng của mỹ nhân Han So Hee

Tối 26.6, Nevertheless (tựa Việt: Dẫu biết ) lên sóng tập 2. Tiếp nối tập đầu tiên, Nevertheless đem đến cho khán giả những thước phim lãng mạn xoay quanh “thiên tài thả thính” Park Jae Eon và “người đẹp mất niềm tin vào tình yêu” Yoo Na Bi. Đặc biệt, trong những cảnh phim đầu tiên, Park Jae Eon đã bất ngờ đến nhà Yoo Na Bi rồi cả hai đột ngột lao vào nhau.

Hai nhân vật chính Nevertheless ôm chặt, trao những nụ hôn nồng cháy và trút bỏ xiêm y của đối phương trên ghế. Đáng tiếc, khi chuẩn bị đến hồi “gay cấn” nhất, Yoo Na Bi lại tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là mơ. Không chỉ Yoo Na Bi hụt hẫng mà khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối.

Dù vậy, loạt phân đoạn 19+ (giới hạn người xem dưới 19 tuổi) của Nevertheless cũng khiến không ít khán giả đỏ mặt. Trên mạng xã hội , dân mạng liên tục bàn luận về cảnh phim nóng bỏng và khen ngợi diễn xuất của Han So Hee cùng Song Kang chân thật, đạt “phản ứng hóa học” bùng nổ trên màn ảnh nhỏ. Đáng chú ý, trước đây, Han So Hee từng gây sốt với cảnh giường chiếu táo bạo trong phim Thế giới hôn nhân

Ngoài cảnh nóng, tập 2 Nevertheless còn đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ giữa Park Jae Eon và Yoo Na Bi. Park Jae Eon vẫn không ngừng quan tâm song cũng biết cách giữ khoảng cách với Yoo Na Bi, khiến mỹ nhân đã mất niềm tin vào tình yêu này dàn dần cảm thấy “rung rinh”. Cuối tập 2, cặp đôi quyết định ôm hôn tình tứ ngay trước khu nhà của Yoo Na Bi, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chuyện tình cảm.

Hai diễn viên Han So Hee và Song Kang có nhiều cảnh ôm hôn tình cảm trong tập 2 Nevertheless

Song, với bản tính trăng hoa của Park Jae Eon, nụ hôn này cũng chưa thể khẳng định anh có yêu Yoo Na Bi hay không. Bởi vì trước khi chạm môi Yoo Na Bi, “thánh thả thính” này còn tranh thủ “giao lưu tình cảm” với một cô gái khác. Do đó, chỉ qua 2 tập đầu Nevertheless, Park Jae Eon đã nhanh chóng “gia nhập” danh sách các “tra nam” (chàng trai có nhân cách tồi, dối trá, lợi dụng phụ nữ) khó ưa nhất trên sóng truyền hình xứ kim chi.

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Ngoài Han So Hee và Song Kang, phim còn quy tụ dàn diễn viên Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Kim Min Gwi… Nevertheless gắn mác 19+ , gồm 10 tập và đang phát sóng khuya thứ 7 hằng tuần trên đài cáp JTBC.