‘Tiểu tam’ của 'Thế giới hôn nhân' Han So Hee tái xuất với dự án 19+

Tháng 6.2021 đánh dấu cuộc chiến vô cùng căng thẳng giữa hàng loạt dự án truyền hình Hàn Quốc được đầu tư khủng. Trong số đó, sự xuất hiện của Nevertheless gây chú ý một phần nhờ sự tham gia của cặp trai xinh gái đẹp Song Kang và Han So Hee . Đặc biệt, theo trang Nate, Nevertheless còn gắn mác 19+ vì có nhiều cảnh quay táo bạo chỉ thích hợp cho đối tượng khán giả trưởng thành.

Trong teaser và trailer Nevertheless tung ra cách đây không lâu, hai diễn viên chính Song Kang và Han So Hee cũng để lại ấn tượng mạnh với những phân đoạn ngọt ngào. Thậm chí, cả hai còn có cảnh giường chiếu lãng mạn.

Cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính trong trailer phim ẢNH: CẮT TỪ CLIP Khán giả kỳ vọng vào màn kết hợp giữa Song Kang (phải) và Han So Hee ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nevertheless chuyển thể từ bộ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) Algoitjiman của Jung Seo, xoay quanh mối quan hệ giữa Yoo Na Bi và Park Jae Un. Yoo Na Bi ( Han So Hee đóng) là một cô gái không quá tin tưởng vào tình yêu, còn Park Jae Un (Song Kang) lại là một anh chàng chỉ thích giai đoạn tán tỉnh. Chuyện tình giữa Yoo Na Bi và Park Jae Un được miêu tả là “ngọt ngào nhưng cực kỳ gợi cảm lẫn kỳ bí”.

Nevertheless là dự án đánh dấu màn tái xuất của Han So Hee sau Thế giới hôn nhân , chiếu đầu năm 2020. Trong Thế giới hôn nhân, nữ diễn viên được khen ngợi hết lời khi hóa thân thành “tiểu tam” Yeo Da Kyung vừa đáng thương vừa đáng ghét. Thành công của vai diễn “con giáp thứ 13” giúp Han So Hee trở thành tên tuổi được truyền thông, nhãn hàng và các nhà làm phim săn đón nồng nhiệt. Đáng chú ý, Thế giới hôn nhân cũng gắn mác 19+ trong một số tập phim và mỹ nhân 9X từng gây sốt qua những cảnh nóng bỏng táo bạo.

Nevertheless sẽ phát sóng vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 19.6 ẢNH: POSTER PHIM

Sau Thế giới hôn nhân, Han So Hee góp mặt trong Undercover (của Netflix ) và Nevertheless. Song, Undercover chưa có ngày phát sóng cụ thể. Lúc đóng Undercover, người đẹp phải nhập viện vì ngất xỉu do chấn thương và làm việc quá sức. Trên trường quay Undercover, cô thường tự mình thực hiện nhiều phân đoạn hành động mà không cần dùng đến diễn viên đóng thế.

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Ngoài Han So Hee và Song Kang, phim còn quy tụ dàn diễn viên Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Kim Min Gwi… Nevertheless dự kiến gồm 10 tập, ra mắt từ ngày 19.6 trên đài cáp JTBC.