Minh tinh Hàn lên top sao hạng A chỉ sau 2 phim điện ảnh

Ngay trong tác phẩm đầu tay, Jeon Jong Seo khiến khán giả ngỡ ngàng với khả năng diễn xuất của mình. Cô vào vai Sim Hae Mi một cách vừa vặn, một Sim Hae Mi phóng khoáng, tự do nhưng cũng rất kỳ lạ và bí ẩn. Cũng ngay trong bộ phim này, Jeon Jong Seo có nhiều cảnh nhạy cảm, bán khỏa thân trước ống kính. Đặc biệt, cảnh người đẹp sinh năm 1994 cởi trần nhảy múa dưới ánh hoàng hôn được đánh giá là phân đoạn khó quên nhất của Burning. Đạo diễn Lee Chang Dong còn tiết lộ những động tác nhảy ấn tượng của mỹ nhân 9X ở phim đều là do cô tự nghĩ ra, không hề qua diễn tập.

Sau khi Burning công chiếu, không chỉ đạo diễn phim Lee Chang Dong mà giới chuyên môn trong và ngoài nước đều dành nhiều lời có cánh cho màn thể hiện cũng như cách Jeon Jong Seo truyền tải chiều sâu nội tâm nhân vật Sim Hae Mi. Nhiều khán giả cũng công nhận lối diễn xuất của Jeon Jong Seo trong Burning không hề giống của một tân binh.

Về phía Jeon Jong Seo, cô được đề cử ở hàng loạt giải thưởng phim ảnh Hàn Quốc và nước ngoài. Kết quả, ngôi sao Hàn tài năng chiến thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Asian Film Critics Association Awards 2019 và nằm trong top 15 tài năng đột phá quốc tế năm 2018 của The Hollywood Reporter Critics.

Từ vị thế là ngôi sao triển vọng được công chúng mong đợi, Jeon Jong Seo hứng chịu làn sóng chỉ trích kịch liệt vì thái độ được cho là thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, giữa tháng 5.2018, cô xuất hiện ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) chuẩn bị đến Pháp dự Cannes. Cánh phóng viên cũng có mặt tại đây tác nghiệp như thường lệ, ghi lại những khoảnh khắc nữ diễn viên trước thềm tới giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MY DAILY

Tuy nhiên, thay vì vui vẻ tươi cười như các đồng nghiệp khác, Jeon Jong Seo lại lộ rõ sự khó chịu. Sao phim Burning né tránh, lấy tay che mặt và bày tỏ rõ thái độ giận dữ. Phía Jeon Jong Seo giải thích rằng cô đã giật mình khi đột nhiên nhận được quá nhiều chú ý từ phóng viên. Dù vậy, “cơn mưa gạch đá” hướng về Jeon Jong Seo vẫn không giảm.

Lúc bấy giờ, minh tinh này bị chê bai là có thái độ không tốt, tính cách khó chịu, không phù hợp để trở thành người nổi tiếng. Thậm chí, một số bình luận ác ý còn mắng Jeon Jong Seo chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao, bất hợp tác với truyền thông. May mắn là vẫn có không ít dân mạng bảo vệ nữ diễn viên, kêu gọi mọi người nên cho cô thời gian thích nghi với sự quan tâm từ công chúng.

Giữa tâm điểm lùm xùm ở sân bay, Jeon Jong Seo vẫn giữ im lặng và âm thầm chọn kịch bản mới. Cuối năm 2020, cô tái xuất cùng The Call , dự án dựa trên The Caller của Anh và Puerto Rico. Hóa thân thành ác nữ Young Sook, Jeon Jong Seo tiếp tục cho thấy thực lực của mình và chứng minh thành công của cô với Burning không phải là ăn may.