'Ảnh đế' Hàn Quốc Yoo Ah In tăng 15kg, cạo đầu vì phim mới

Voice of Silence đang là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc gây chú ý nhất hiện nay bởi quy tụ hai tài tử đình đám là Yoo Jae Myung và Yoo Ah In . Riêng vấn đề chi phí sản xuất của tác phẩm cũng khiến công chúng hết hồn. Theo Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc , Voice of Silence là một bộ phim có ngân sách thấp vỏn vẹn 1,3 tỉ won (hơn 26 tỉ đồng). Do đó, việc Voice of Silence mời được cả Yoo Jae Myung và Yoo Ah In đảm nhận hai vai nam chính trong phim khiến khán giả ngỡ ngàng.

Được biết, Yoo Jae Myung và Yoo Ah In đều cắt giảm cát sê của mình khi tham gia Voice of Silence. Nhiều nguồn tin tiết lộ Yoo Jae Myung chỉ được trả một phần nhỏ tiền công, còn Yoo Ah In thì thậm chí là từ chối nhận thù lao. Tuy nhiên, các tin tức này chưa được phía các nghệ sĩ cũng như ê-kíp phim xác nhận.

Yoo Jae Myung là nam diễn viên lão luyện tại làng phim ảnh Hàn Quốc. Trong khi đó, Yoo Ah In được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” xứ kim chi, là nam chính của loạt phim ăn khách The Throne, Veteran, Burning … và cũng là Ảnh đế trẻ nhất giải Rồng Xanh.

Yoo Ah In (trái) được xem là người có sức mạnh bán vé ở giới điện ảnh xứ kim chi ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Việc góp mặt trong một bộ phim có kinh phí thấp như Voice of Silence còn khiến dư luận có cái nhìn ngưỡng mộ với Yoo Jae Myung và Yoo Ah In. Đặc biệt, Yoo Ah In còn hy sinh hình tượng bản thân. Anh thay đổi hoàn toàn so với các vai diễn trước, quyết định tăng 15kg, để bụng béo và cạo đầu để phù hợp với nhân vật Tae In trong Voice of Silence.

Một người trong ngành nhận xét: “So với giá trị của tên tuổi Yoo Ah In, thì ngân sách Voice of Silence thực sự thấp. Nhưng tôi nghe nói anh ấy sẵn sàng đồng ý đóng vai chính dù biết rõ việc đó”. Một người khác trong showbiz Hàn cũng khen ngợi Yoo Ah In: “Thật ấn tượng khi một diễn viên có ảnh hưởng mạnh mẽ như cậu ấy lại chịu đóng vai chính trong một bộ phim kinh phí thấp”. Chưa kể, Voice of Silence là sản phẩm đầu tay của nhà làm phim mới Hong Ui Jung. Với dự án này, Hong Ui Jung làm đạo diễn kiêm biên kịch.

Trên các phương tiện truyền thông xứ kim chi, Voice of Silence trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Voice of Silence xoay quanh hai người đàn ông Tae In (Yoo Ah In) và Chang Bok (Yoo Jae Myung) làm công việc dọn dẹp cho một tổ chức tội phạm. Cả hai vô tình bị cuốn vào một sự cố bất ngờ cùng một đứa trẻ bị bắt cóc. Suốt chiều dài bộ phim, một thanh niên không nói được, một người đàn ông trung niên ăn nói vô nghĩa như máy trả lời tự động và một đứa trẻ 11 tuổi bị bắt cóc đã tạo nên những tình huống hấp dẫn.