Nam thần Yoo Ah In sẽ đóng phim kinh dị mới của đạo diễn 'Train to Busan'?

Theo như nguồn tin trên Naver, cơ quan đại diện nam nghệ sĩ là UAA trả lời phỏng vấn trong ngày 25.2 rằng họ đã nắm được thông tin đạo diễn Yeon Sang Ho đang rục rịch cho phim kinh dị mới, thế nhưng do chưa có vai cụ thể nên vẫn chưa biết Yoo Ah In sẽ vào vai gì trong phim.

Ngày 25.2, trên diễn đàn Naver rộ tin "cha đẻ" của phim Train to Busan là Yeon Sang Ho đang thực hiện dự án phim kinh dị tiếp theo mang tên The Hell (tạm dịch: Địa ngục). Tác phẩm dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Choi Kyu Seok, lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai khi con người phải đối mặt với các thế lực siêu nhiên đáng sợ. Bên cạnh thông tin đạo diễn Yeon Sang Ho đang tìm kiếm diễn viên cho dự án kinh dị mới nhất, trên Naver cũng như Soompi, người hâm mộ bàn tán nhiều về khả năng nam diễn viên sinh năm 1986 Yoo Ah In sẽ đóng một vai trong phim.

Đại diện UAA cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán để cho nam diễn viên Yoo Ah In tham gia vào dự án này, thế nhưng mọi điều vẫn chưa thật sự chắc chắn, do đó không thể kết luận gì". Hiện tại, nam thần màn ảnh Hàn góp mặt trong hai dự án điện ảnh khác là Voice of Silence (dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới) và #Alone (cũng ra mắt trong năm nay nhưng chưa rõ vào tháng mấy).