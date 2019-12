Top 10 phim kinh dị nổi bật của thập niên 2010

Trong danh sách hơn 50 phim kinh dị nổi bật của thập niên 2010 mà trang Rotten Tomatoes chọn ra, xen lẫn giữa những tác phẩm đến từ Mỹ là các phim đến từ châu Á như Train to Busan (2016), The Wailing (2016); hay đến từ châu Âu như Thelma (2017), Revenge (2017)...; và cũng có cả tác phẩm đến từ Trung Đông như Under the Shadow (2016).

Với nhiều vấn đề được đưa lên màn ảnh như giết chóc, trừ tà, quỷ nhập tràng, phân biệt chủng tộc..., những phim kinh dị trong danh sách cho thấy sự đa dạng trong chủ đề thể hiện. Trong vòng một thập niên, các vấn đề về phân biệt sắc tộc, chiến tranh hay những hỗn mang trong tâm trí con người vẫn nóng hổi thông qua 10 phim tiêu biểu nhất dưới đây.

Us (2019) của đạo diễn Jordan Peele vinh dự đứng đầu danh sách. Tác phẩm lấy đề tài song trùng, vốn rùng rợn trong văn hóa phương Tây để làm phim. Với nghệ thuật kể chuyện đan xen nhuần nhuyễn, phim nói về gia đình của một phụ nữ da màu phải chống lại những kẻ y chang họ vốn không biết xuất hiện từ đâu để sinh tồn.

Có kinh phí khiêm tốn nhưng 'Us' thu về hơn 255 triệu USD trên toàn cầu ẢNH: UNIVERSAL

Thông qua câu chuyện này, "bậc thầy phim kinh dị" Jordan Peele khoét sâu vào vấn đề phân biệt chủng tộc. Đặc biệt, diễn xuất của nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o trong vai người mẹ trẻ và bản sao của cô được khen ngợi. Phim có kinh phí khiêm tốn là 20 triệu USD nhưng thu lời đậm khi mang về hơn 255 triệu USD trên toàn cầu.

Xếp thứ 2 trong danh sách cũng là tác phẩm của Jordan Peele mang tên Get out (2017). Phim kể về một anh chàng da màu là Chris (Daniel Kaluuya) đến chơi nhà bạn gái da trắng, thế nhưng anh không biết mình đã trở thành "con mồi" cho những kẻ âm mưu biến anh cùng những người Mỹ da màu khác thành nô lệ. Tác phẩm được nhận xét là mang tính khơi gợi cùng cách thể hiện ám ảnh xen lẫn hài hước.

'Get out' xếp thứ hai danh sách ẢNH: UNIVERSAL

Chỉ với kinh phí 4,5 triệu USD, phim thắng đậm tại phòng vé khi mang về trên 255 triệu USD toàn cầu. "Con cưng" của Universal mang về cho Jordan Peele hàng loạt đề cử và giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó là 4 đề cử tại giải Oscar lần thứ 90, thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc. Diễn xuất của nam diễn viên Daniel Kaluuya trong phim, vốn mang tính tượng trưng cho nỗi sợ của nạn phân biệt màu da được đánh giá cao.

Cũng là tác phẩm kinh phí khiêm tốn, song lại đại thắng phòng vé là A quiet place (2018) (đầu tư 21 triệu USD, thu về trên 340 triệu USD toàn cầu) do John Krasinski viết kịch bản, đạo diễn và cùng vợ mình là nữ diễn viên Emily Blunt đóng chính trong phim. Lấy bối cảnh hậu tận thế, trái đất xuất hiện giống loài khát máu, tuy chúng mù nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh và thính giác rất nhạy. Gia đình Abbott cùng với các gia đình khác phải chiến đấu để sinh tồn trước nanh vuốt của quái thú. Phim đứng thứ 3 trong danh sách.

ẢNH: PARAMOUNT

Amelia (Essie Davis đóng), một người mẹ trẻ đơn thân phải nuôi đứa con trai nghịch ngợm, có vấn đề về tâm lý khi chồng cô, trong một lần chở vợ đi sinh đã bị tai nạn và qua đời. Cô phải sống lay lắt nuôi con bằng tiền trợ cấp xã hội và bị ám ảnh bởi một con quỷ vô hình. Phim The Babadook (2014) đưa lên màn ảnh những sự kiện tâm lý ngột ngạt, bức bối, gây ám ảnh cho khán giả của người mẹ trẻ Amelia. Tác phẩm đến từ xứ chuột túi này ngay từ khi ra mắt đã được giới phê bình khen ngợi. Phim xếp thứ 4 trong danh sách.

ẢNH: ENTERTAINMENT ONE

Giữa thập niên, nhà làm phim David Robert Mitchell mang đến cho giới yêu phim kinh dị tác phẩm It follows (2015) vốn pha trộn yếu tố sex với kinh dị rất thú vị. Chuyện phim theo chân cô gái trẻ Jay (Maika Monroe) trong một lần quan hệ với bạn trai đã bị thế lực ma quỷ đeo bám. Sau đó cô biết được rằng thế lực đó sẽ theo bất kỳ kẻ nào có quan hệ bừa bãi, cách duy nhất để khiến quỷ dữ đuổi theo kẻ khác chính là phải quan hệ với họ. Ý tưởng phim mang nhiều ẩn ý này được các nhà phê bình đặc biệt yêu thích, nhất là tính nhắc nhở về hậu quả của việc quan hệ bừa bãi ở tuổi vị thành niên. Phim xứng đáng là một tác phẩm lạ trong "ngôi nhà" phim kinh dị, xếp thứ 5 trong danh sách.

ẢNH: RADIUS-TWC

Nằm thứ 6 trong danh sách là Hereditary (2018) của đạo diễn Ari Aster. Tác phẩm kể về một gia đình bị quỷ ám, từng thành viên chết đau đớn, thương tâm. Đặc biệt, phim còn có nhiều phân cảnh gọi hồn, nghi thức tế lễ rùng rợn. Đạo diễn Ari Aster không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình có thể bị phá hủy bởi các thế lực đến từ bên ngoài mà còn muốn mọi người tránh xa những mê tín, mông muội mà họ không biết rõ. Tuy là tác phẩm đầu tay nhưng Hereditary lại cho thấy khả năng chỉ đạo tài tình của Ari Aster, câu chuyện được triển khai lớp lang cùng hình thức thể hiện rùng rợn.

ẢNH: A24

The Lighthouse (2019), một trong hai phim của năm nay lọt vào danh sách do đạo diễn Robert Eggers chỉ đạo nằm vị trí thứ 7. Lấy bối cảnh thế kỷ 19, tác phẩm đen trắng này kể về câu chuyện của chàng trai trẻ Ephraim Winslow (Robert Pattinson) được gửi đến trông coi ngọn hải đăng ở một hòn đảo cô quạnh, dưới sự giám sát của một người đã có mặt trước đó là Thomas Wake (Willem Dafoe).

Ngay ngày đầu tiên, Winslow đã phát hiện ra nhiều chuyện bất thường nơi ngọn hải đăng. Xuyên suốt tác phẩm, đạo diễn Robert Eggers dẫn dắt khán giả bằng những tình tiết siêu thực, kinh dị. Được chiếu ra mắt ở LHP Cannes hồi tháng 5 năm nay, tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp của Robert Eggers được giới phê bình đặc biệt ngợi khen ở kỹ thuật quay phim và thiết kế sản xuất.

ẢNH: A24

Cách đây 3 năm, cũng chính đạo diễn Robert Eggers làm mê hoặc giới yêu phim kinh dị bằng tác phẩm u ám, đen tối là The witch (2016). Lấy bối cảnh thập niên 1630, một gia đình bị trục xuất và phải dọn đến sinh sống cạnh một cánh rừng lớn. Thế nhưng trong khu rừng này lại có một phù thủy ghê rợn. Hàng loạt biến cố đẫm máu đã xảy đến với gia đình này. Tuy là tác phẩm đầu tay nhưng The witch lại được làm rất chắc tay.

ẢNH: A24

Nằm ở vị trí thứ 9 là tác phẩm kinh dị đến từ nhà làm phim người Anh gốc Iran Babak Anvari là Under the shadow (2016). Lấy bối cảnh chiến tranh thập niên 1980 ở Tehran (Iran), phim theo chân hai mẹ con Shideh (Narges Rashidi) không những phải cố giữ mạng giữa bom đạn khi nhà nhiều lần bị trúng bom mà còn nhiều phen hú vía bởi một bóng ma kỳ lạ. Tác phẩm xen lẫn yếu tố chiến tranh và kinh dị này được xem là một trong những niềm tự hào của điện ảnh Iran.

ẢNH: XYZ FILMS

Chốt danh sách ở vị trí thứ 10 là phim kinh dị pha lẫn viễn tưởng It (2017) của đạo diễn Andy Muschietti. Được chuyển thể từ quyển truyện kinh dị dài hơi cùng tên của nhà văn ăn khách Stephen King, It kể về một nhóm các cô bé, cậu bé của thị trấn Derry chiến đấu chống lại một sinh vật ăn thịt trẻ em, đội lốt chú hề cứ 27 năm xuất hiện một lần.

ẢNH: WARNER BROS.

Bộ phim máu me, nhiều yếu tố bạo lực này mang về cho nhà sản xuất trên 700 triệu USD doanh thu toàn cầu (kinh phí chỉ 35 triệu USD), trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất trong thể loại này.