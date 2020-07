Bom tấn ‘Train to Busan' 2 giành 'ngôi vương' phòng vé ở Hàn Quốc

Phần hai của Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) là Peninsula (Bán đảo), với sự tham gia của hai diễn viên chính Kang Dong Won và Lee Jung Hyun chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 15.7.

Theo trang Soompi, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc sáng 16.7 thông báo có tổng cộng 352.930 người đã đến rạp xem phim ngày đầu tiên, giúp Peninsula dẫn đầu phòng vé xứ kim chi, được kỳ vọng sẽ xua đi bầu không khí ảm đạm của màn ảnh rộng toàn châu Á. Kỷ lục trước đó thuộc về một bộ phim khai thái đề tài xác sống (zombie) là #Alive của Park Shin Hye và Yoo Ah In với tổng cộng 204.071 vé bán ra trong ngày đầu tiên ra rạp hồi tháng trước.

Tờ The Straits Times cho biết trong ngày khởi chiếu sớm tại Singapore hôm 15.7, phần tiếp theo rất được mong đợi của Train to Busan cũng lập kỷ lục phòng vé ở đảo quốc sư tử với doanh thu hơn 105.500 USD, vượt qua mức doanh thu kỷ lục của bộ phim Along with the gods: The last 49 days (Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng) vào năm 2018 (85.500 USD). Trước đó, Train to Busan là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Singapore với tổng doanh thu phòng vé là 3,84 triệu USD.