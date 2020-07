Bom tấn xác sống 'Bán đảo Peninsula' và kỳ vọng vực dậy phòng vé

Thu hút đông đảo khán giả

Theo Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, Bán đảo Peninsula đã “lôi kéo” được 352.926 khán giả đến rạp tại Hàn Quốc ngay trong ngày đầu tiên công chiếu. Đây là lượng người xem ngày ra mắt cao kỷ lục trong số các phim chiếu trong năm nay, đánh bại thành tích 252.000 khán giả/ngày đầu phát hành của The Man Standing Next (Người kế nhiệm Namsan) lập được hồi tháng 1.2020.

Ngoài ra, số lượng người thưởng thức Bán đảo Peninsula trong ngày đầu tiên công chiếu đã vượt qua #Alive do Park Shin Hye và Yoo Ah In đóng. Hồi tháng 6, #Alive cũng khai thác đề tài xác sống đã thu hút được 204.071 khán giả trong ngày đầu ra rạp.

Với việc đánh bại #Alive, Bán đảo Peninsula đã chính thức trở thành phim có khán giả đến xem ngày đầu tiên cao nhất sau khi dịch Covid-19 bùng nổ ở Hàn Quốc ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trước hàng loạt tin vui trên, nhà sản xuất phim Bán đảo Peninsula là Lee Dong Ha đã chia sẻ: “Đạo diễn Yeon Sang Ho và tôi đã tâm sự với nhau rằng: “Chúng ta ra phim vào thời điểm khó khăn, nên những kỷ lục đó là thành tựu rất có ý nghĩa”.

Việc Bán đảo Peninsula ra mắt và nhanh chóng gây sốt được xem là hơi ấm đầy tích cực trong thời kỳ nền điện ảnh rơi vào trạng thái "đóng băng". Đứa con tinh thần của đạo diễn Yeon Sang Ho có mặt đúng lúc để cứu thị trường phim ảnh Hàn Quốc chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19. Đồng thời, bom tấn này còn chứng minh đề tài xác sống vẫn chưa lỗi thời.

Bán đảo Peninsula mang nhiệm vụ giải cứu phòng vé các nước trên thế giới ẢNH: POSTER PHIM

Tại Đài Loan, Bán đảo Peninsula đạt Top 300 trong các phim bom tấn, đứng đầu phòng vé trong ngày đầu tiên công chiếu với doanh thu 800.000 USD (cỡ 18,5 tỉ đồng), vượt qua kỷ lục của Train To Busan vào 4 năm trước. Con số này gấp 10 lần so với doanh thu mở màn của Ký sinh trùng tại Đài Loan.

Bán đảo Peninsula tiếp tục công phá màn ảnh rộng và dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Singapore và Malaysia. Còn ở Trung Quốc , trang QQ khẳng định Bán đảo Peninsula chính là bộ phim nước ngoài được mong đợi nhất hiện giờ.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung đều tỏ ra phấn khích khi chứng kiến số liệu khả quan mà phim đạt được trong ngày đầu tiên công chiếu ẢNH: POSTER PHIM

Tại Việt Nam, Bán đảo Peninsula cũng “càn quét” lớn. Bắt đầu từ suất chiếu sớm tối 17.7, hầu hết các rạp phim đều ưu tiên dự án đến từ Hàn Quốc này. Theo số liệu của một hệ thống rạp lớn của Việt Nam, Bán đảo Peninsula vượt ngưỡng 10.000 lượt vé đặt trước chỉ sau 48 giờ chính thức mở bán và được kỳ vọng là bộ phim giải cứu phòng vé Việt Nam sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Được biết, phần tiếp theo của Train to Busan chính thức được mời tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay. Bán đảo Peninsula cũng được bán cho hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Anh, Pháp…

Khen chê lẫn lộn Trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Bán đảo Peninsula cũng trở thành từ khóa được bàn luận sôi nổi. Hầu hết các đánh giá của cư dân mạng đều rất tích cực, nằm ở mức 4 - 5 sao, một số ít ở mức 3 sao. Còn trên Naver, trung bình khán giả Hàn Quốc đánh giá phim đạt 8,82 điểm và điểm truyền thông là 6,14 điểm và dân mạng 6,91 điểm (tính đến sáng 16.7). Naver nhận xét đây là phản hồi khá tích cực.

Dù bị cho là không hay bằng phần trước, nhưng Bán đảo Peninsula vẫn được nhận xét là bộ phim có chất lượng và rất đáng xem ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bán đảo Peninsula lấy bối cảnh 4 năm sau sự kiện loài người biến thành xác sống do một loại virus lạ ở phần đầu tiên Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử). Câu chuyện phim và các nhân vật hoàn toàn khác so với phần trước. Dù vậy, Peninsula vẫn không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân so sánh với Train to Busan.

Tương tự Train to Busan, Peninsula cũng có tuyến tình cảm đan xen với khung cảnh đám thây ma hỗn loạn. Bên cạnh đó, phim cũng đào sâu vào mặt tối của loài người, đọng lại nhiều cảm xúc và đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, một bộ phận người xem thẳng thắn chê Bán đảo Peninsula có cốt truyện đơn giản và không hấp dẫn như phần trước.

Các cảnh hành động trong Bán đảo Peninsula được khen ngợi là một bản nâng cấp toàn diện và tiến bộ hơn phần Train to Busan ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong khi đó, không ít khán giả lại tán thưởng Bán đảo Peninsula có nhiều cảnh hành động ngoạn mục, thú vị và đã mắt hơn Train to Busan. Đặc biệt, những phân đoạn đua xe để lại ấn tượng mạnh đến mức fan kêu gọi nhà sản xuất nên đổi tên phim thành “Tốc độ và xác sống”. Vài bình luận còn nhấn mạnh Bán đảo Peninsula là bộ phim Hàn Quốc hay nhất năm 2020 tính đến nay.

Bán đảo Peninsula do Yeon Sang Ho làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Kang Dong Won, Lee Jung Hyun, Lee Re, Kwon Hae Hyo, Kim Min Jae, Koo Gyo Hwan… Tác phẩm dự kiến đến với khán giả Việt Nam từ ngày 17.7.