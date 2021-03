Sao gốc Á đầu tiên nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc

Steven Yeun cũng đã tham gia lồng tiếng cho cả phim hoạt hình và phim điện ảnh bao gồm nhân vật Avatar Wan (trong The Legend of Korra 2), Steve Palchuk (Trollhunters và 3 Below), Keith (Voltron: Legendary Defender), Nathan Park/Wingspan (Stretch Armstrong and the Flex Fighters), Little Cato (Final Space) và Speckle (Tuca & Bertie).

Ảnh: Getty images