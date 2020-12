'The Call': Park Shin Hye lột xác, đối đầu với ác nữ Jeon Jong Seo

The Call (tạm dịch: Cuộc gọi) có nội dung xoay quanh Seo Yeon (Park Shin Hye), cô gái đang gặp nhiều khủng hoảng trong cuộc sống. Seo Yeon lúc nào cũng ám ảnh với những ký ức về người cha quá cố, trong khi mẹ của cô phải vật lộn với bệnh tật và tuổi già.

Chuyển về nhà cũ sau nhiều năm, Seo Yeon bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Young Sook (Jeon Jong Seo) - người từng sống trong chính ngôi nhà đó cách đây 20 năm. Họ kết nối với nhau thông qua chiếc điện thoại bí ẩn và dần trở thành bạn bè. Tuy nhiên, Seo Yeon không thể ngờ rằng, chính những cuộc gọi đó lại là khởi đầu của chuỗi kinh hoàng mà cô sắp phải đối mặt.

The Call là tác phẩm kinh dị gây sốt tại Hàn Quốc lẫn Việt Nam Ảnh: Soompi

The Call mới được phát hành trực tuyến ngày 27.11 nhưng nhanh chóng gây tiếng vang. Tại Việt Nam, bộ phim đã lọt vào top 10 tác phẩm được xem nhiều nhất trên Netflix.

Nội dung kịch tính

The Call sở hữu mô tuýp phim không mới, nhân vật chính bất ngờ khám phá ra cách kết nối với quá khứ và sử dụng nó để thay đổi hiện tại. Phim dễ khiến khán giả liên tưởng tới các tác phẩm nổi tiếng cùng thể loại như Frequency (2000), The Butterfly Effect (2004), The Jacket (2005)… Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Lee Chung Hyun vẫn mang đến cảm giác hồi hộp cho khán giả khi tập trung khai thác tâm lý các nhân vật.

Ngay từ những cảnh đầu tiên, The Call mở ra bầu không khí ảm đạm, kỳ quái với tông màu u tối cùng phần nhạc nền ma mị. Những cuộc gọi từ cô gái bí ẩn đến Seo Yeon dần mở ra quá khứ của hai nữ nhân vật. Seo Yeon và Young Sook ban đầu trở thành bạn bè vì tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng. Họ có chung nỗi ám ảnh về gia đình, thường xuyên rơi vào trạng thái đau khổ và bế tắc vì không tìm ra cách giải quyết những vấn đề tâm lý của bản thân.

Park Shin Hye diễn xuất tiến bộ với vai diễn nặng về tâm lý trong The Call Ảnh: Soompi

Sau sự hòa hợp ban đầu, hai nữ nhân vật dần trở thành kẻ thù khi phát hiện ra con người thật của người kia. Trong khi Seo Yeon là cô gái tình cảm, tốt bụng, muốn giúp đỡ người khác thì Young Sook lộ bản chất là kẻ sát nhân khát máu, sẵn sàng ra tay thủ tiêu những người dám cản trở cuộc sống “tự do” của mình.

Cũng từ đây, The Call đưa khán giả vào hàng loạt diễn biến mới, nơi hai nhân vật đối đầu nhau trong trận chiến cân não sống còn. Nhịp phim càng về sau càng được đẩy lên nhanh hơn, tăng tiến theo mức độ tàn bạo trong những hành động của Young Sook. Khán giả được dịp hồi hộp, lo sợ cùng với Seo Yeon khi cô hoàn toàn bị động trong việc quyết định cuộc chơi.

Tờ Mydaily đánh giá: “Việc chuyển hóa Young Sook từ chính diện thành phản diện là bước ngoặt quan trọng của tác phẩm. Nhân vật khiến khán giả khó đoán trước hành động, góp phần đẩy chất kinh dị của phim lên cao”. Trang Pinkvilla thì cho rằng: “Những bước ngoặt của phim khiến khán giả phải dán mắt vào màn hình, nhưng cú lật cuối cùng lại là thứ không dễ để ngẫm ra”.

Park Shin Hye tròn vai, Jeon Jong Seo xuất sắc

Trong The Call, Park Shin Hye và Jeon Jong Seo có màn kết hợp ăn ý, dù rất hiếm hoi cả hai xuất hiện chung một khung hình. Vai diễn cô gái trẻ mắc kẹt với những vấn đề tâm lý đánh dấu màn lột xác ấn tượng của Park Shin Hye. Những năm gần đây, thay vì trung thành với những vai diễn nhẹ nhàng, gần gũi như trong Cô nàng đẹp trai, Những người thừa kế, Cô bé người gỗ, Chuyện tình bác sĩ…, Park Shin Hye làm mới mình bằng dạng vai gai góc, đòi hỏi diễn xuất nội tâm mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, Jeon Jong Seo là cái tên mới mẻ với nhiều khán giả. Trước The Call, nữ diễn viên trẻ từng tham gia bộ phim Burning của đạo diễn Lee Chang Dong. Tuy nhiên, không vì thế mà nhân vật cô đảm nhận lép vế hơn so với Park Shin Hye. Đóng vai một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Jeon Jong Seo đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bắt đầu bằng sự cảm thông, thương xót và kết thúc bằng nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Jeon Jong Seo là điểm sáng của The Call Ảnh: Soompi

Không cần gồng mình tỏ vẻ đáng sợ hay nói quá nhiều, Jeon Jong Seo khiến người xem “rùng mình” trước ánh mắt lạnh lùng cùng giọng cười như gieo rắc nỗi sợ hãi. Cô chuyển đổi nhịp nhàng giữa hai tính cách, vừa có sự tiết chế hợp lý lại vừa tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ đúng lúc.

Trên South China Morning Post, cây bút James Marsh nhận xét: “Với vai diễn trong The Call, Jeon Jong Seo có màn trình diễn tâm lý xuất sắc, mang đến cho nhân vật Young Sook cả sự mong manh lẫn hư hỏng. Trong khi đó, Park Shin Hye hoàn thành trọn vẹn vai diễn, truyền tải được sự ngây thơ và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm”.

Những điểm trừ đáng tiếc

Phần kịch bản của The Call xứng đáng được khen ngợi, nhịp phim cuốn hút từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, phần kết khá khó hiểu, gây hụt hẫng cho khán giả. Ngoài ra, nhiều chi tiết trong phim chưa được giải đáp thỏa đáng. Điển hình như nguyên tắc hoạt động của chiếc điện thoại thời gian, nguyên nhân khiến hai cô gái ở hai thời gian khác nhau có thể kết nối dễ dàng…

Nhiều chi tiết chưa được giải đáp thỏa đáng trong The Call Ảnh: Soompi

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát trong phim có phần thừa thải, không được tận dụng nhiều. Nếu đạo diễn Lee Chung Hyun thêm nhiều đất diễn hơn cho đội ngũ này, đây hẳn là là tuyến nhân vật phụ giúp mạch phim The Call thêm hấp dẫn.