Mỹ nhân hoá thân xuất sắc vai ác nhân trong 'The Call' là ai?

Trước khi xuất hiện trong The Call với vai diễn "nặng đô" Oh Young Sook, Jeon Jong Seo chỉ mới đảm nhận nhân vật Shin Hae Mi - cô gái có tính cách nhẹ nhàng ở Burning (2018). Chính vì thế, The Call đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục của Jeon Jong Seo từ cách chọn nhân vật cho đến kỹ năng diễn xuất

ẢNH: CẮT TỪ PHIM