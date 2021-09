‘Bầu trời rực đỏ’ và ‘Điệu cha cha cha làng biển’ liên tục lập kỷ lục rating

Tập mới nhất Bầu trời rực đỏ (Lovers of the Red Sky) chiếu trên SBS đạt tỷ suất 9,7%, tăng 0,1% so với tập tuần trước. Con số này cũng giúp bộ phim giữ vững vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng rating các tác phẩm truyền hình chiếu trong khung giờ thứ hai - ba hằng tuần. Đồng thời, đây cũng là thành tích rating cao nhất của Bầu trời rực đỏ kể từ khi chiếu đến nay.