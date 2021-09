‘Penthouse’ và những phim Hàn có cái kết gây bức xúc nhất

Tương tự Penthouse, Chuyện xảy ra ở Bali cũng cho phần lớn nhân vật chính lìa đời. Mọi nguyên nhân cái chết đều bắt nguồn từ… nam chính Jung Jae Min (Jo In Sung). Vì ghen tuông đến mất trí, Jae Min đem súng bắn chết Lee Soo Jung (Ha Ji Won) và Kang In Wook (So Ji Sub) ngay trên giường. Sau đó, Jae Min quyết định ra bờ biển tự sát vì đau buồn lẫn hối hận

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP