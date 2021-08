Song Hye Kyo tiết lộ những thay đổi khi đóng phim mới sau ly hôn

Xuất hiện trên trang bìa tháng 9 của tạp chí Vogue Korea, nữ diễn viên Song Hye Kyo khoe nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ quá trình quay phim truyền hình mới Now, We Are Breaking Up. Đây là lần đầu Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ, sau khoảng 2 năm ly hôn tài tử Song Joong Ki

Trở lại phim trường sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Song Hye Kyo cảm nhận bản thân có nhiều thay đổi. "Mọi thứ khác hơn so với những bộ phim tình cảm tôi đóng hồi 20, 30 tuổi. Hiện tại, tôi thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong. Một vài khác biệt nhỏ trong cảm xúc được thể hiện qua cách tôi diễn xuất", người đẹp nói.

Minh tinh Song Hye Kyo khoe nhan sắc xinh đẹp trên bìa tạp chí Vogue Korea tháng 9 ẢNH: VOGUE KOREA

Đóng chính phim mới Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Young Eun. Nữ diễn viên hé mở rằng tác phẩm không mang đến câu chuyện lãng mạn như cổ tích. Cô bật mí về tính cách nhân vật: "Ha Young Eun gần bằng tuổi tôi nên có những lo lắng rất thực tế. Cô ấy tiếp cận công việc, tình yêu theo cách chủ động, mạnh mẽ và luôn yêu bản thân mình trước".

Trong phim, Ha Young Eun là trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Nhiều người hâm mộ dự đoán Song Hye Kyo xuất hiện với hình ảnh sành điệu, thời thượng. Đáp lại, minh tinh xứ Hàn cho biết nhân vật sẽ diện trang phục tinh tế, tối giản, không cầu kỳ nhưng vẫn hợp mốt. Song Hye Kyo còn bày tỏ phấn khích khi được thử nhiều váy áo, trang sức đẹp.

Sau khi hoàn thành Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo tiếp tục đóng phim mới The Glory ẢNH: VOGUE KOREA

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea, ngôi sao phim Trái tim mùa thu cũng chia sẻ những khó khăn khi ghi hình Now, We Are Breaking Up . Đoàn phim gặp trở ngại vì làm việc giữa dịch Covid-19 . Các diễn viên phải nỗ lực diễn xuất trong mùa hè nóng bức, dù phải mặc đồ mùa thu cho phù hợp tạo hình nhân vật.