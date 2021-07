Song Hye Kyo hé lộ ảnh tình tứ bên ‘phi công’ kém 11 tuổi

Trong khoảnh khắc được Song Hye Kyo đăng tải, nữ diễn viên cùng “phi công” Jang Ki Yong ngồi tại một studio chụp ảnh trong lúc đang quay dự án Now, We Are Breaking Up . Người đẹp đính kèm chú thích: “Yoon Jae Gul và Ha Young Eun”, cùng hashtag tên phim. Được biết, Yoon Jae Gul và Ha Young Eun lần lượt là tên nhân vật của Jang Ki Young và Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up.

Dù chỉ là ảnh chụp từ đằng sau nhưng fan của Jang Ki Young lẫn Song Hye Kyo đều vô cùng phấn khích cũng như mong ngóng Now, We Are Breaking Up sớm ra mắt. Nhiều dân mạng khen ngợi cặp sao có “phản ứng hóa học” mạnh mẽ dù mỹ nhân 8X hơn bạn diễn đến 11 tuổi. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo bật mí hình ảnh trong Now, We Are Breaking Up kể từ khi phim khởi quay vào tháng 4 năm nay.

Now, We Are Breaking Up là dự án đầu tiên Song Hye Kyo và Jang Ki Yong hợp tác ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi giữa tháng 6.2021, Now, We Are Breaking Up cũng gây sốt khi tung một số hình ảnh xoay quanh Jang Ki Young cùng Song Hye Kyo. Lúc bấy giờ, những khoảnh khắc minh tinh 40 tuổi cùng đàn em xuất hiện chung một khung hình ngay lập tức làm khán giả thích thú. Ngoài Jang Ki Young và Song Hye Kyo, phim còn quy tụ dàn sao Hàn Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Sehun (EXO), Yura (Girl’s Day)…

Tác phẩm do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ chiếu trên đài SBS vào tháng 11 tới. Trong phim, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và sở hữu bộ óc thông minh. Jang Ki Yong đảm nhận nhân vật nhiếp ảnh gia Yoon Jae Kook.