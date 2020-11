Tài tử Lee Seo Jin: Đau đáu mối tình không thành với mỹ nhân 'Chuyện tình Paris'

Với nền tảng gia đình tốt như vậy, Lee Seo Jin không hề ỷ vào khả năng tài chính của bố mẹ mà nỗ lực học tập và tạo dựng sự nghiệp riêng mình. Nam tài tử đi du học nước ngoài và tốt nghiệp Đại học New York Stern School of Business - 1 trong 3 trường đại học nổi tiếng nhất về ngành Quản trị kinh doanh năm 1993. Anh đăng ký đi nghĩa vụ quân sự ngay sau khi trở về nước dù được miễn. Năm 2011, Lee Seo Jin đảm nhận vị trí CEO công ty Ask Veritas Assets Management, một công ty quản lý tài chính từng đoạt nhiều giải thưởng toàn cầu và châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn, vợ của Thủ tướng Nhật tiết lộ bà là fan của anh. Giàu có là thế nhưng Lee Seo Jin không sống xa hoa mà chọn sự giản dị, thường xuyên làm từ thiện . Gia đình anh đã quyên tặng cho chính phủ Hàn Quốc một dãy nhà cổ ở Andong, là một trong những bối cảnh của phim Family Honor.