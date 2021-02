Đời trái ngược của hai mỹ nhân nhóm Sugar: Hwang Jung Eum - Park Soo Jin

Nhóm nhạc Sugar hoạt động từ năm 2001 đến 2006, nhưng Hwang Jung Eum rời nhóm vào năm 2004 để theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Sau đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình Hàn Quốc như Love letter, X Man, Happy together, We got married, Star Dance Battle… Sự nghiệp của Hwang Jung Eum bước sang trang mới khi đảm nhận vai Hwang Jung Eum trong sitcom Gia đình là số 1 phần 2

ẢNH: INSTAGRAM NV