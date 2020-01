Những quý ông tuổi Tý quyền lực của làng giải trí Hàn

Sau đó, Lee Jung Jae nhanh chóng bước vào danh sách "Ông vua phòng vé" xứ Hàn cùng loạt phim ăn khách như The Thieves, Assassination, The Face Reader, sê-ri phim Along With the Gods (Thử thách thần chết)… Năm 2016, anh cùng Jung Woo Sung thành lập công ty giải trí Artist Company, quản lý những tài tử và minh tinh như Bae Seong Woo, Yum Jung Ah, Park So Dam, Go Ah Ra, Go Ah Sung…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER